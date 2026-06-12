卓揆口誤喊「打贏選戰」 王鴻薇：讓大家更看清民進黨本性

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總統賴清德與行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳昨出席「115年警察節慶祝大會」，卓榮泰致詞期間一度口誤，成為後續討論焦點。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰昨出席年警察節慶祝大會期間，在致詞期間一度口誤喊出「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，一定要徹底打贏這場『選戰』」，隨後才緊急修正用詞為「戰爭」。國民黨立委王鴻薇今（12日）則諷刺，卓榮泰忘情演出，恐怕是今年輔選壓力已經大到連做夢都在喊凍蒜吧，堂堂行政院長，在警察節竟高喊打贏選戰，不成體統，貽笑大方。

面對卓榮泰口誤。王鴻薇諷刺稱， 卓榮泰語氣激動、數度拉高分貝，發言時間更長達14分鐘，比總統賴清德還多一倍，還一度高喊出：「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，我們一定要徹底打贏這場『選戰』」，震驚四座。

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王鴻薇提及，去年大罷免期間，卓榮泰手持道具光劍，帶領行政院官員參加民進黨部舉辦的造勢宣講會；內部政府劉世芳最誇張，還在台上高呼要求支持賴清德成為「台灣國的主人」；中央畜產會董事長蘇治芬一年領300萬元，上班時間還在雲林搞大罷免；勞動部長洪申翰，大罷免投票前一天，透過勞動部媒體群組，對外廣發貼文挺大罷免，外交部長林佳龍也有相關發文。

王鴻薇表示，正所謂日有所思夜有所夢，卓榮泰可能連睡覺都在想怎麼選舉，而在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，也讓大家更看清了民進黨的本性。

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