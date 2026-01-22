卓揆叫陣辯論！黃國昌又嗆要戰賴總統 喊一條件8票全挺民進黨

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

藍白八度杯葛115年度中央政府總預算與8年1.25兆元的國防特別條例，行政院長卓榮泰為此公開叫陣，要求與立法院進行直接辯論。對此，即將卸任立委的民眾黨主席黃國昌今（22）日回應稱，既然卓院長龜縮回去，那麼總統賴清德是不是應該考慮要親自上陣，如果多數台灣人民認為賴總統說得有道理，他承諾民眾黨8票將支持政院版軍購特別條例。





關於辯論相關議題，行政院發言人李慧芝昨（21）日說明，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃委員把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

行政院長卓榮泰（中）、行政院發言人李慧芝（左）。（圖／行政院提供）

今早9時，黃國昌在立法院議場前受訪回應時事。記者提問，卓院長好像要跟您辯論？對此，黃國昌疑惑地說，「沒有啊！他不是龜縮回去了嗎？昨天行政院長大動作說要直接辯論，我馬上接招啦，但是很驚訝一個堂堂行政院長說要直接辯論，我們馬上接招了以後，他馬上龜縮回去，真的沒辦法想像一個堂堂的行政院長怎麼會怯懦成這個樣子啊？我們在公開平台上面直接辯論，把道理說清楚，不是很好嗎？」

行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）

黃國昌聲稱，既然卓榮泰選擇龜縮回去，他昨天也進一步跟賴總統報告，您所任命的行政院長如果如此沒有勇氣、沒有擔當，連自己要求直接辯論，「我們接招了以後都可以縮回去的話，那麼賴總統是不是應該考慮要親自上陣」。

他強調，此次辯論不僅要針對總預算，以及軍購特別條例，一併納入辯論的範圍，如果賴清德出來直接辯論，多數台灣人民認為賴總統講得有道理、1.25兆軍購特別條例非常有道理的話，「我公開承諾，民眾黨8票支持政院版的軍購特別條例」。

黃國昌又稱，此舉才是直接訴諸民意，解決朝野爭執最有效的方式；反之，如果多數人民，沒辦法被賴總統說服，甚至認為台灣人付了這麼多錢買的武器，到現在都還沒到貨，那到底我國要強化國防、自我防衛能力，是付了錢就好，還是要拿到武器才能夠提升自衛能力，「我想也應該要請賴總統，說清楚講明白」。

