卓揆台灣101說惹議 卡神轟「敗票大草包」：不搞意識形態很難？

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分鐘，成功登頂508公尺塔尖，引發國際關注，但行政院長卓榮泰在臉書發文提到「台灣101」而引發爭議。對此，「卡神」楊蕙如怒轟，自己早就說過卓榮泰是讓綠營敗票的大草包，什麼是「台灣101」？台北市要不要直接改名「台灣市」？「不要整天搞意識形態，有這麼困難嗎」。

卓榮泰25日在臉書發文表示，為霍諾德徒手攀登、成功登上「台灣101」頂端喝彩，相信國人都全程屏息，一同見證力與美、勇敢與壯闊的結合。除了感謝所有促成這項壯舉的幕後人員，卓榮泰也強調，世界再次看見台灣、「世界＋台灣＝突破極限」，但此貼文引發大量網友反彈，有人更直言「直接叫民進黨101會不會快一點」、「去中化不夠，現在要去北化了是不是」、「原來台北101改名了」、「這個行政團隊，什麼都不會，搞對立最會」。

楊蕙如今（27）日凌晨在臉書發文表示，自己早就說過卓榮泰是讓綠營敗票的大草包，事實證明，卓發文或是開口，常常就是在證明自己是先知。她嗆問，什麼是「台灣101」？台北大巨蛋要改名「台灣大巨蛋」嗎？台北捷運要改名「台灣捷運」嗎？台北市要不要直接改名「台灣市」？

楊蕙如除質問卓榮泰，是真的這麼討厭台北人，不想讓民進黨有任何在台北市勝選的機會？也感嘆，自己常常酸蔣萬安草包，但「至少就事論事行嗎」？不要整天搞意識形態、讓自身顯得比蔣還沒見識格局，有這麼困難嗎？

