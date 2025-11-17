卓揆喊全面迎戰 地方批開盲盒

立法院14日院會三讀通過「財政收支劃分法部分條文修正草案」，國民黨立委拿著標語合影。（本報資料照片）

在野上周再度聯手三讀修正《財劃法》，行政院長卓榮泰17日直言，18日與地方政府談過後，20日行政院會將討論政院版《財劃法》，並痛批立法院新修版本「問題比過去公式計算錯誤還大」，行政院會全面迎戰。財政部則透露，多數農工大縣的藍營縣市都能認同院版《財劃法》，僅台北市、新北市與新竹市明確反對；3市則反嗆財政部忽視地方努力、修法過程讓地方開盲盒。

立法院14日再修正《財劃法》，明定地方一般性補助款不得少於前1年、計畫型補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均值。卓揆昨強調，此問題比過去公式計算錯誤更大，政府總預算將無法編列；立院在野黨團突然修法，行政院會全面迎戰。

財政部國庫署長陳柏誠說，過去立院修正《財劃法》的統籌分配稅款指標面向過於單一，院版《財劃法》修正草案更細緻權重處理，將分土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人數、農林漁牧業產值5項指標，使縣市整體獲配財源高於直轄市；一般性及計畫型補助款則將回歸舊制。

他說，院版《財劃法》與地方政府已討論5次，藍營執政農工大縣了解老年及幼年人口加權，都覺得非常公平合理，地方政府也皆理性看待統籌分配款，強調未來統籌分配稅款及一般性補助款不低於今年獲配水準，讓地方非常放心，「但也有明確表達不同意的，就是台北、新北與新竹市」。

立院國民黨黨團總召傅崐萁指出，《財劃法》修法是將錢撥給地方，用在社福、長照等，民進黨政府竟苛扣計畫型補助，根本是土匪政府。民眾黨團總召黃國昌也反批卓揆打算不遵守三讀通過的《財劃法》修正案嗎？帶頭違法亂紀，莫此為甚。

北市及新竹市府財政局都堅決反對財政部研擬的版本，尤其「營利事業營業額」指標權重由現行30％遽降至8％，完全忽視地方政府財政努力。新北市新聞局長李利貞指財政部有空分化地方政府，不如把時間拿來加強溝通；新北市府多次透過會中口頭報告及書面意見表明，政院應明白揭示院版《財劃法》各項水平指標金額，供各縣市試算參考，避免地方政府在修法過程形同開盲盒。