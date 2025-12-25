卓揆喊話立委 快讓總預算過關

行政院長卓榮泰25日赴桃園參加國1中豐交流道通車典禮，喊話拜託立委讓總預算順利完成。（呂筱蟬攝）

115年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，行政院長卓榮泰25日赴桃園出席活動，藍綠多位立委到場，他特別提到，明年度總預算已經送到立法院，距離明年已經剩下最後不到5天時間，拜託立委們多支持，讓中央政府總預算能夠順利完成，也讓人民感受到政府一體，全速向前邁進。

卓榮泰說，總預算未送審，明年147億元要用在縣市管河川的改善工程無法展開，而桃園市明年編列8億1000萬元經費，如果總預算沒有通過，難以跟地方交代。還有桃園鐵路地下化54億元差額要補，交通部受影響鐵路預算共有248億元。

他說，「AI新十大建設」中，量子、AI、機器人這3項關鍵技術，編列104億元預算，也將無法展開計畫。目前將近百萬人使用的TPASS 2.0，也沒有辦法有足夠的75億元預算來支應，以及補貼勞保、國民年金及42億元的生育補助，都沒有辦法展開。

卓榮泰喊話立委們多多支持，讓中央政府總預算能夠順利完成，也期盼行政、立法兩院充分合作，中央、地方互相分工，讓人民感受到政府一體，全速向前邁進。

根據《預算法》規定，立法院未能及時完成審查，若未經立院同意，新興資本支出及新增計畫將無法使用。內政部昨盤點明年度新興及新增計畫共10項，總計54億7463萬8000元，強調倘預算延遲審查，勢必影響國家基礎建設及強化防救災量能。

內政部指出，影響包含因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫29億元、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫18億1991萬元、無人載具產業發展統籌型計畫2億5789萬元、桃機第三航廈移民署配備建置計畫2億2136萬元、智慧政府數位化精進發展計畫8775萬元。

民進黨政策會執行長吳思瑤指出，國防預算影響最大，在新興預算加新增計畫共2992億無法動用的經費中，國防部780億元無法動支，占整體26％，受影響排名第一，影響項目包括幻象2000機零附件存量需求、魚叉飛彈防禦系、F16支援莢艙武器彈藥等。