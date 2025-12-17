卓揆喊「不副署」財劃法！ 藍白封殺1.25兆國防預算

台北市 / 綜合報導

行政院拍板「不副署」財劃法修正案後，院長卓榮泰接受平面媒體採訪更證實，針對立法院先前三讀通過的「停砍公教年金」也將不提覆議，直接用「不副署」處理，讓國民黨團相當不滿抨擊是毀憲、獨裁，而在昨(16)日立法院程序委員會中，藍白再度封殺1.25兆國防特別預算。

立法院民進黨團，在程序委員會舉牌高聲疾呼要「藍白別再擋預算」，因為在行政院長卓榮泰宣布不副署「財劃法」修正案後，引發在野陣營不滿，包含「財劃法」行政院版本以及8年1.25兆國防特別預算，都再度遭到藍白封殺，立委(民)羅美玲說：「這種惡意阻擋不付委的方式呢來杯葛。」

這種惡意阻擋不付委的方式呢來杯葛，預算三度被擋加上「不副署」爭議，朝野衝突持續加溫，但總統府資政謝長廷在臉書發文力挺，強調「不副署」沒有所謂違憲的問題，反而能讓當前政治僵局動起來，接著砲口指向藍白，抨擊多數黨立委不敢提倒閣，說白一點就是沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。

而卓榮泰接受平面媒體採訪，首度證實立院先前三讀「停砍公教年金」修法，政院不會提覆議會直接不副署，立委(國)王鴻薇說：「行政院長的副署是代表他要負責執行而已，現在他變成說他可以不副署，還自己自行創造他有幾個標準，他是誰啊他是皇帝嗎。」

立委(民)鍾佳濱說：「閣揆在這裡表達，他不會對於年改法案進行副署，這是完全在憲政的學理上是說得通的，但是呢也保有了未來申請憲法救濟的一個機會。」尤其總預算案仍舊躺在立法院，至今尚未開始審查，根據主計總處盤點明年度新興計畫經常性延續計畫，新增的部分約有2千多億無法執行。

其中包含TPASS大約75億元，疫苗接種70億元還有生育補助42億等都會受到影響，總統賴清德(12/16)說：「不僅直接違反公共債務法的上限規定，更加導致中央政府財政瀕臨崩潰。」出席「社福總盟」感恩餐會提及藍白通過爭議法案，「不副署」爭議朝野全面對峙。

