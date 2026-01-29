卓揆喊「台灣101」惹議 政院：大家的共識

▲卓榮泰日前發文恭賀霍諾德成功登上「台灣101」惹議，行政院發言人李慧芝表示，101是台灣地標，這是大家的共識無需多做解釋。（圖／記者陳威叡攝，2026.01.29）

[NOWnews今日新聞] 美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德日前挑戰徒手攀登台北101大樓，最終以91分鐘順利攻頂，也讓世界看見台灣。對此行政院長卓榮泰發文恭賀霍諾德成功登上「台灣101」引發爭議。對此行政院今（29）日回應表示，101是台灣的地標，相信這是大家的共識，「這個部分也不用多做解釋」。

對於霍諾德成功攻頂101，讓世界看見台灣，卓榮泰當天也特別發文表示，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩」，就是「台灣101」一詞引發爭議。

對此行政院發言人李慧芝表示，101是台灣的地標，相信大家都是有共識的，「所以這個部分也不用多做解釋」。

