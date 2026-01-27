卓揆喊「台灣101」遭炎上！卡神怒嗆：讓綠營敗票的大草包

美國攀岩好手霍諾德25日成功徒手登頂台北101，行政院長卓榮泰發文慶賀，卻稱「台灣101」，引發討論。卡神楊蕙如痛批，卓榮泰是讓綠營敗票的大草包，「這麼討厭台北人，不想讓民進黨有任何台北市勝選的機會嗎？」

卓榮泰。（圖／中天新聞）

楊蕙如表示，早就說過卓榮泰是讓綠營敗票的大草包，事實證明他發文或是開口，「常常就是在證明我是先知！」她質疑，什麼是台灣101？那台北大巨蛋要改名台灣大巨蛋嗎？台北捷運要改名台灣捷運嗎？台北市要不要直接改名台灣市？「是真的這麼討厭台北人，不想讓民進黨有任何台北市勝選的機會嗎？」

楊蕙如說，自己也常常酸萬安草包，但至少就事論事行嗎？不要整天搞意識形態，讓你自己顯得比蔣萬安還沒見識格局有這麼困難嗎？

蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安今天上午主持市政會議前，針對台北市政府如何協助台北101這次的攀登等相關事宜，作出回應與說明。他特別稱讚賈永婕確實很用心，也很積極，接著還原當天通話內容。對於卓榮泰稱「台灣101」，蔣萬安表示，「卓榮泰說台灣101？那我是台灣市的市長嗎？」

