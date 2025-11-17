卓揆喊「政院全面迎戰財劃法 」黃國昌怒嗆：威權國家太上皇

針對財劃法修正問題，行政院長卓榮泰今天表態，政院將全面迎戰，民眾黨主席黃國昌受訪時批卓揆以為自己是威權國家的太上皇。(記者方賓照攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院上週五再度強修財劃法，行政院長卓榮泰今(17)日表示，他感到非常遺憾、訝異，對於立法院野黨團突然的動作，行政院會全面的迎戰，行政院仍會提出院版，通過後送立法院審議。民眾黨主席黃國昌今怒批，卓榮泰以為自己是威權國家的太上皇，是認為中華民國法律的管轄不及卓榮泰？他愛怎麼搞就怎麼搞嗎？

黃國昌表示，卓榮泰已經忘了自己是民主國家的行政院長，以為自己是威權國家的太上皇。在任何民主國家制定、修改法律是國會的職權，法律三讀通過，總統依法通過(公布)後成為有效施行的法律，任何國民包含卓榮泰都有遵守的義務。

廣告 廣告

「卓榮泰是認為中華民國法律的管轄不及卓榮泰？他愛怎麼搞就怎麼搞嗎？」黃國昌說， 今年審查總預算時，立院刪除的是中央政府各機關636億元，卓卻刪掉給地方的補助款，根本違法亂紀、目無法紀。

黃國昌痛批，現在「財劃法」依法三讀通過，卓榮泰打算要主張，民進黨所率領的內閣不受法律拘束嗎？卓榮泰是認為整個國家只有賴清德、卓榮泰不受法律拘束嗎？行政院長帶頭違法、違法亂紀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白再度強修財劃法 卓榮泰：行政院全面迎戰自提院版

卓揆不執行財劃法修正案 吳宗憲批：獨裁國家才會這樣做

自由說新聞》館長淪「劣跡網紅」被政壇好友放生？他揭共產黨手法：恐成中共打擊目標！

藍白聯手 已掏空國庫破兆元

