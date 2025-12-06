卓揆喊「斷掉小紅書」！蔣：「打詐沒章法」別有目的？

小紅書將被限流一年，引發各界議論。（示意圖／東森新聞）





政府說為了打詐，要禁小紅書1年，引發各界議論！行政院長卓榮泰接受專訪時表明，希望從這個過程看看國人瀏覽習慣能否改變，未來若不改善，「可能就直接斷掉」！對此，台北市長蔣萬安批評，打詐一定要做，但不要讓人覺得別有目的；網紅Cheap也質疑，從數據來看，臉書詐騙率是小紅書的113倍，禁用真的是為了打詐嗎？

小紅書將被限流一年，政府真的是為了打詐嗎？網紅Cheap發文質疑。攤開數位部統計數據，小紅書每年詐騙案850件，詐騙率0.028％；再看到臉書，每年發生約60萬件詐騙案，詐騙率達3.16％，是小紅書的113倍。且META投放詐騙廣告，騙走台灣人幾十億，差別只在於小紅書找不到人嗎？

行政院長卓榮泰接受專訪，也把話說明白。

主持人vs.行政院長卓榮泰：「我們還是一個言論自由的社會，可以改變這種平台，讓小紅書的影響力能夠降低。（如果它繼續不理你呢？）那可能直接斷掉也不一定。」

卓揆也坦言，下一個目標盯上的是抖音；若持續不改善，「政府也不能容忍」。並強調，中國用它的言論不自由，來傷害我們的言論自由，希望藉由停止一年，改變國人瀏覽習慣。台北市長蔣萬安聽到，相當不以為然。

台北市長蔣萬安：「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨。我想這個人民會無法理解，也沒辦法接受。」

根據數位部統計，詐騙訊息媒介比例，一個月內臉書就有5萬多則，排名第一；第二名Threads也有1萬多則；抖音僅280則，在八個平台中連前五名都排不到。

台北市長蔣萬安：「所以如果民進黨政府執意要這樣做，那我們一個月後，大家就一起檢視打詐的成效。」

政府喊禁的社群，恰好都是「中國色彩濃厚」的特定平台，是為反詐還是反滲透？數據會說話。

