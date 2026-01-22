卓揆喊「辯論」政院隨後改口 滿志剛：民進黨執政不敢扛起責任

行政院長卓榮泰21日喊出「公開辯論」，要求立法院直接對話、辯論，再由民眾公決。（圖／侯世駿攝）

今年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨（21）日下午拋出「公開辯論」，在野黨接招後，行政院卻又改口稱「國會就是最大、最好的公開平台」。對此，台北松山信義區市議員參選人滿志剛今（22）日痛批，總統賴清德躲躲藏藏，卓榮泰嗆完就縮，亂編預算還沒膽量面對人民的行政團隊！

滿志剛表示，從蔡英文700天不敢受訪、賴清德不敢到立法院接受民意檢驗，卓榮泰下完戰帖要辯論3兆的總預算，馬上又龜縮，就可以看到，民進黨執政，就是不敢扛起責任、不敢面對人民，簡直丟臉丟到家。

滿志剛指出，卓榮泰先提覆議、又提釋憲，不然就是拒不執行、違憲擴權，賴清德也縱容至此，至今軍警消加薪預算民進黨不編列、財政收支劃分法的預算也不編列，甚至苛扣地方的一般性補助款，只想編列1.25兆的天價國防預算，如此不合理的預算到底要怎麼跟人民解釋，卓榮泰行政院長愧對人民怎麼還好意思尸位素餐？

滿志剛喊話，請民進黨不要躲躲藏藏，到底是民進黨違法拒絕編列總預算導致無法審查，還是在野黨的問題，就透過電視的公開辯論，攤在陽光下讓人民檢驗吧！

