卓揆喊「迎戰」：拿錯藥逼硬吞 藍批：準備要來搶錢？

立法院強勢通過國民黨版的「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰才剛喊話要「全面迎戰」，今(18)日再度發表強硬談話，痛批國家本來沒有生病，是國會把中央政府抽了血，還拿錯的藥讓中央硬吞，而照這樣的修法版本，明年行政院將編不出預算，接著在質詢時，卓榮泰跟立法院國民黨團總召傅崐萁，爆發激烈口角。

行政院長卓榮泰VS.立院國民黨團總召傅崐萁說：「請你要把民進黨對人民的承諾，要好好的來執行，是立法院對行政院開戰，我才必須備戰，請不要跟賴清德宣戰。」

行政院長卓榮泰，才放話要全面迎戰，「國民黨版」財劃法，隔天面對立法院，國民黨團總召傅崐萁質詢，雙方激烈駁火。

行政院長卓榮泰VS.立院國民黨團總召傅崐萁說：「4年超收1兆8700億，我們有還債，你不會執政就請你下台，我們有還債，有依法來做，請你不要跟賴清德總統宣戰。」

砲轟國眾兩黨，「財劃法」強渡關山，試圖掏空中央，但傅崐萁強力要求，釋出財源給地方，幾度火車對撞，立法院長韓國瑜及時喊卡。立法院長韓國瑜說：「深呼吸喝口水，好謝謝。」

尤其總預算案還躺在立法院，接近兩個月了，原先規劃要在總質詢結束後，會同韓國瑜商談解方，如今恐怕因財劃法僵局，出現變數？

行政院長卓榮泰說：「未到根本絕望，我不會放棄協商，未到最後關頭，我們也不會輕言的抵制，是國會把中央政府抽了血一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去。」

立委(國)王鴻薇說：「他幹嘛要搞得這麼肅殺啊，所以現在是怎麼樣，他是準備來大舉的攻城掠地來搶錢了嗎。」

而卓榮泰也強調在20號院會，便會通過院版財劃法，並送到立法院審議，不過民進黨憂心即便送進國會，也可能面臨被擱置，恐怕連付委審查都有問題。

行政院長卓榮泰說：「我們如果完全接受這樣一個修法的話，明年的中央政府總預算會舉債5600億，行政院編不出來這樣的預算，無法編列，不得違法編列。」一再疾呼，行政院會留協商彈性，但要在野陣營別一意孤行，朝野為財劃法修法持續拉鋸。

