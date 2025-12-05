卓揆嗆小紅書1年未改 直接斷掉
內政部封鎖「小紅書」惹議，行政院長卓榮泰5日表示，由小紅書產生的詐騙金額達新台幣2億元，且小紅書上的不當內容也妨礙青少年身心成長，政府會觀察小紅書在未來1年是否給出法律或技術承諾，否則下一步可能透過科技手段考慮直接斷掉。並指出，雖然TikTok對政府的要求有回應，但若持續不改善，政府也不能容忍，會請數發部持續注意。
小紅書在台用戶達300多萬人，內政部警政署4日以國安局資安檢測有15項指標不合格，且涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布即起對小紅書App發布網際網路「停止解析及限制接取命令」，期間暫定1年。
外界質疑詐騙比例更高的臉書、LINE等社交平台為何不禁，卻獨禁小紅書？卓榮泰昨天接受廣播專訪時指出，Meta、LINE、Google、Threads都已落地納管，能夠找到負責人與公司，一旦出現詐騙廣告就能要求業者下架，未下架就可處罰，但小紅書根本不願落地，也完全不理會政府的要求，除了詐騙外，很多親子團體也對小紅書上妨礙青少年身心成長的不當內容很在意，但小紅書都不配合處理，既然無法處罰當事人，就只能阻斷，以期改變民眾使用習慣。
他也透露，小紅書若持續不回應，下一步可能採取更強力的手段「直接斷掉」，但還是要看平台未來1年內是否提出具體承諾而定；至於同屬大陸平台的TikTok，卓榮泰也表示，雖然平台對政府要求有回應，但若未持續改善，仍不排除進一步措施，已請數發部持續掌握狀況。
內政部長劉世芳表示，贊成行政院打詐中心對小紅書的處置，政府是依法行政，小紅書在台灣沒有落地，也無檢警調能聯絡的對象，相關要求已讀不回，政府才會按照行政程序，透過海基會發函通知小紅書上海母公司，並發布限制命令。政府跟小紅書聯繫過非常多次，該平台沒有任何法定代理人，也從來不管台灣法治，「值得去支持它嗎？」
總統府發言人郭雅慧被問到此舉引發民怨時表示，「尊重內政部的決策，也表達我們的支持」。行政院發言人李慧芝也指出，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院會予以支持。
