卓揆嗆藍白可提倒閣 Cheap狠酸交易不公：總統也重選才公平
行政院長卓榮泰15日決定不副署《財劃法》，並指出將以「不副署、不公布」方式處理，更嗆聲立法院若有意見，可以依法提出倒閣。對此，時常針砭時事的百萬網紅「Cheap」指出，說出「倒閣」實在太好笑，等於想拿一個免洗筷院長，去換人家真金白銀的立法院多數。Cheap也直言：「換位思考，你自己會答應這種白癡交易嗎？」要倒閣可以，總統一起下來重選，這才公平。
Cheap 15日表示，自己其實蠻佩服說出「怎麼不敢提倒閣」的人，因為實在太好笑了，怎麼可以這麼嚴肅地說出這句話還不笑。在野黨聯手通過《財劃法》修正案，要把中央的錢分更多給地方政府；執政黨則認為此舉恐掏空中央，造成國家運作困難，因此行政院提出「覆議」，希望立法院再想想，卻又被藍白聯手否決。
Cheap續指，總統與行政院採取極端手段「不副署、不公布」，總統不簽字，讓法律無法生效，這是非常罕見且具高度爭議的作法。他指出：「對，行政院長雖然可能下台，但同時可以『解散國會』，讓立委全部重選。」他也表示，整件事情好笑的地方在於，提倒閣的一方，想拿一個免洗筷院長，去換對方真金白銀的立法院多數。
「卓榮泰下來了又如何？賴清德可以再換100個『卓榮泰』上去，藍白卻要用立法院多數去換一個免洗筷？」Cheap直言，好不容易打下的江山，卻換你的小兵，而那個小兵還會無限復活。換位思考，「你自己會答應這種白癡交易嗎？要倒閣可以啊，總統一起下來重選，這才公平。」
最後，Cheap認為，也許有人會說「藍白有60%民意，怕什麼？」但這不是怕不怕的問題，而是「贏家不需要再賭一次」。立委現在就已過半，藍白即使多一席有差嗎？而且選舉要花錢，難道國家大事都不用做，整天選舉就好？
