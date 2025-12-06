即時中心／顏一軒報導

中國社交軟體「小紅書」因近兩年內涉入1706件詐騙案，且遭發函後不予理會我國政府提出的改善要求，因此前（4）日被發布命令暫行封鎖1年，行政院長卓榮泰重申，「小紅書」是用他們的「言論不自由」來傷害台灣的言論自由。對此，台北市長蔣萬安今（5）日回應稱，民進黨反中反到自己變成共產黨，人民無法理解也無法接受。





今早9時10分，蔣萬安在台北市教育局長湯志民等人的陪同下，出席木柵國小120週年校慶，並於行前短暫接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對「小紅書」暫時遭到封鎖1年，蔣萬安表示，打擊詐騙一定是要做，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法沒有章法，甚至別有目的，所以如果民進黨政府執意要這樣做，「那我們1個月後，大家就來檢視打詐的成效」。

記者追問，卓榮泰說「小紅書」是用中國的言論不自由，來傷害台灣的言論自由，說是要來改變國人的使用方式，甚至要直接中斷，這個邏輯市長可以接受嗎？

對此，蔣萬安則反問稱，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨，我想這個人民無法理解，也沒辦法接受」。





原文出處：快新聞／卓揆嗆「小紅書」傷害台灣言論自由 蔣萬安竟回：反中反到變共產黨

更多民視新聞報導

卓榮泰發聲了！小紅書遭禁1年 警告這1情況「考慮直接斷掉」

為什麼網紅開箱也救不了觸及？前保養品行銷揭一個「意想不到的關鍵」！

數位國境攻防！沈伯洋挺封殺小紅書 卓榮泰撂重話：不改善就永久斷網

