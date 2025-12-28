卓揆嘆總預算「一塊錢都還沒審」 藍黨團提3條件

台北市 / 綜合報導

明年度中央政府總預算持續卡關，立法院尚未付委審查。行政院長卓榮泰表示，很多預算從1月1日開始，將難以執行，包含TPASS通勤月票等，都在影響範圍之內，對此，立法院國民黨團也提出3項條件，包含編列軍人加薪預算、警消退休保障、執行停砍年金，立法院就會立刻審查總預算。

拿出TPASS刷進捷運站，這是許多學生及通勤族每天日常，但隨著年終將至，第一期的特別預算即將到期，明年預算卻還遙遙無期，TPASS三月後的經費恐怕出現問題。

行政院長卓榮泰說：「因為我們中央政府總預算，到現在還沒有辦法順利的。」行政院長卓榮泰說：「不要說審查啦，預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審。」明年總預算卡關不只卓揆很頭痛，總統賴清德同樣喊話立院盡速審查，盤點遭影響的新興計畫，包含TPASS通勤月票河川整治，保險生育給付智慧醫療，教育基礎建設及國防相關等，影響規模超過2000億元。

台北市副市長李四川說：「冷鏈系統跟拍賣的這個系統，還沒有接受核定，也希望院長能夠帶來我們新年的禮物。」行政院長卓榮泰說：「明年的預算，我們還沒有通過，所以答應明年的事情，我都不大敢。」農業部長陳駿季說：「今年的經費的部分，我們還是有一些經費，是可以去做一些支應的。」

行政院長卓榮泰說：「明年的中央政府總預算，我還是要請(台北)市政府多多協助，我們就不用等到最後一個禮拜天，再來解決你的問題。」卓揆趁著和藍營副市長李四川視察，希望建立中央地方合作模式，但如何化解總預算僵局，藍營提出盡速編列軍人加薪預算，警消退休保障執行停砍年金，完成3項條件就審查。

立委(民)鍾佳濱說：「以違反憲法規定的要求，要行政院編列後才開始審預算，就是綁架勒贖，搶匪，挾持人質。」立委(國)李彥秀說：「連立法院三讀通過的法律，都可以不副署或不執行，立法院未來要如何審查，明年度違法的預算。」明年度違法的預算，眼看2026即將到來，朝野預算卡關暫時還無法獲得共識。

