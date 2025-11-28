卓揆坦言今年新生兒保12萬「有困難」人工生殖法修正草案12月送審

藍委陳菁徽（右）28日質詢行政院長卓榮泰（左）。（摘自國會頻道）

內政部統計，今年前10個月新生兒僅90839人，而行政院長卓榮泰4月質詢曾喊出，今年與國發會討論13萬新生兒保衛戰。藍委陳菁徽28日質詢時表示，婦產界透過AI統計，認為今年能達到11萬就謝天謝地，行政院是否下修去年喊出的13萬保衛戰？卓榮泰也坦言，今年連保12萬都「有困難」。至於人工生殖法脫鉤代理孕母的院版何時送至立法院，衛福部長石崇良則承諾，預計12月可以從行政院送出到立法院。

陳菁徽質詢時指出，她有管道透過產檢AI運算，那些單位跟她說，今年能達到11萬就謝天謝地，當初是怎麼估算出13萬，是否要下修？

卓榮泰說，去年是龍年，去年是13萬多新生兒，但龍年生育率比較高，今年會有往下掉的趨勢，用科學是很好的方式，但他想給閣員更高張壓力，因此維持13萬的目標，後來下修到12萬保衛戰，但還是沒有保住。陳菁徽再問被詢問是否有辦法12萬，卓榮泰坦言「有困難」

陳菁徽再說，依照審計部分析，少子女化對策計畫中，有8成錢放在0到6歲全面照顧，但這區間的人數一直在萎縮，重點應是育齡族群，因此陳菁徽再問，人工生殖法，政院脫鉤代理孕母的版本到底什麼時候出來？前衛福部長邱泰源承諾這個會期會把版本送進立法院。

卓榮泰說，會把多的力量放在多生育。人工生殖立場不會改變，法案也沒有躺在行政院，正在尋求積極共識，前部長所說的，現任衛福部長石崇良也在積極推動。

石崇良則說，多數意見分歧還在代理孕母，如果是脫鉤版本，目前已經已經在行政院，預計12月可以從行政院送出到立法院。

