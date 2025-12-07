卓揆堅持不執行錯誤財劃法說法惹議...林智群建議不副署把衝突點拉高：藍白都不要臉了「皮鞋穿久了脫不下來嗎？」

行政院長卓榮泰針對立法院否決院版財劃法覆議案，表明不執行錯誤的財劃法，引起社會爭議，藍白人士群起抨擊其目無法紀。對此，律師林智群認為，政院的意思應是仍會副署、公布，在聲請釋憲，並在結果出來前不執行。他也說，卓榮泰應要拒絕副署，把衝突點拉高，「人家藍白已經不要臉了，行政院長還在顧慮弄髒自己的名聲？皮鞋穿久了脫不下來嗎？」

卓榮泰日前直言，將不執行違法、錯誤的財劃法來編列明年度的中央預算，惹得藍白人士跳出來斥責，民眾黨主席黃國昌就稱其目無法紀、民進黨政府獨裁心態作祟；部分台派人士也警告，行政院長的職權是不副署，若不執行法律恐會造成憲政混亂。

對此，林智群表示，行政院說對於立法院藍白亂通過的法案不會執行，意思應該是還是會副署、公布，然後再聲請釋憲，釋憲結果出來之前不執行。



林智群說，這個方式看起來四平八穩，但會被藍白攻擊，說已經生效的法律怎麼可以不執行？行政院再來解釋說已經聲請釋憲，民眾是聽不懂的，很多人只知道法律通過了就是有效。



林智群直言，其實行政院長應該不副署，把衝突點拉高，「你立法院不爽就去倒閣，反正他們不敢。」他也質疑，人家藍白已經不要臉了，行政院長還在顧慮弄髒自己的名聲？皮鞋穿久了脫不下來嗎？

