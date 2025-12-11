卓揆失「聲」了！ 行政院會改由鄭麗君代打

由在野黨主導的年金改革再修法，明天(12日)預計將在立法院上演表決大戰，不過就在藍白陣營對軍公教釋出利多同時，行政院會今天通過"農民退休儲金提繳比例"草案，未來立院若三讀通過，以一名提繳年資達 30年的農民為例，新制下將少繳約33萬元！

行政院長卓榮泰因喉嚨不適缺席院會，改由副院長鄭麗君代打。（圖／TVBS）

行政院會今（11）日罕見由副院長鄭麗君代為主持，院長卓榮泰缺席引發關注。對此，行政院發言人李慧芝起初解釋院長因「臨時另有要公」無法參加，但隨著卓榮泰連下午的兩場公開行程也一併取消，發言人才透露，院長其實是因為喉嚨不舒服、無法說話，才不得不取消行程。

行政院發言人李慧芝說：「院長因為今天臨時另有要公，所以沒有參加院會，那是由副院長來主持的，還是要告訴大家，今天院長是臨時另有要公。」

儘管院長抱病，政務仍照常運作。行政院會今日通過「農民退休儲金提繳比例」草案，將原本農民與政府提繳比例由5：5，調整為政府負擔更多的6：4。若以農民提繳年資達30年計算，新制實施後，農民將可少繳約33萬元。

農業部主秘林家榮說：「通過之後呢，我們每一位農民每一個月，政府會必須要多提繳590元，所以一年計算下來，大概是增6億元。」

政院選在此時釋出農民利多，被外界解讀是要跟藍白陣營提出的年改再修法互別苗頭。由在野黨主導的公教年改修法，明（12）日將在立法院進行表決。根據在野黨版本，原定所得替代率將在2029年遞減至60%，將改為自明年起「停砍」，維持在66%至68%。

民眾黨立委張啓楷說：「不是要改回來，沒有要恢復過去了，只是停砍，因為你砍太多了。」

不過，針對在野黨修法方向，執政黨與相關部會強力反彈，銓敘部與教育部示警基金將提前破產，恐造成近七千億的財務缺口，最終還是全民買單。

立院民進黨團總召柯建銘說：「我希望國民黨，不要因為要討好，然後把國家整個制度破壞，造成年金提早破產。」

考試院秘書長劉建忻說：「即便這次沒有完成修法，停止調降這個所得替代率，它都還會造成我們後代，未來政府的執政者，有非常大的財務負擔。」

