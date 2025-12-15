卓揆宣布不副署修惡版財劃法 蔣萬安回應了！

台北市長蔣萬安回應行政院長正式宣布不副署財劃法。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕行政院長卓榮泰今天批評修惡版財劃法違憲，正式宣布不副署；對此，台北市長蔣萬安今天在市政總質詢後受訪表示，依照憲法規定以及憲政原理，行政院本來就應該要來執行，現在如果行政院執意不執行，確實會對台北市造成嚴重衝擊。

蔣萬安指出，原本議會也有關注後續倘若多了442億元統籌分配稅款後的各項建設，然而，行政院不執行，台北市不只無法依財劃法修法分配到該有的統籌分配稅款，行政院也已將一般補助款計算公式，修改為審查制，也就是各部會已做了一些刪減，未來很多需要透過申請，各部會同意，我們才會有，以及對於很多計劃型補助款的刪減。

蔣說，因此，必須再重新盤點未來相關財源，以及後續推動各項市政建設。至於卓榮泰說，行政院提出不副署，立法院若反對，可提出倒閣，蔣並未回應。

