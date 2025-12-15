卓揆宣布採「不副署」反制藍白...若被倒閣願成護憲鬥士！周玉蔻讚「忍辱負重」：籲相關人士不對其做羞悔性攻擊

行政院長卓榮泰今（15日）率副院長鄭麗君等一眾部會官員召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將對藍白強推的財劃法行使「不副署」。卓榮泰在會上強調，不副署絕非行政權獨大、獨裁，若立法院有意見可提出不信任投票制衡，並說若被毀壞憲政的國會和政黨提出倒閣，也將是他一生的民主勳章、甘願成為護憲鬥士。對此，資深媒體人周玉蔻誇讚，卓揆忍辱負重、人格高尚、心智堅靱，並呼籲去職乃時勢所趨，非其無能，希望相關人士勿對卓做羞悔性攻擊。

卓榮泰在會上面對媒體提問表示，即使政院提出不副署，立院仍可提出不信任案並倒閣，「這就不叫行政院的獨裁」。他表示，如果不信任案是憲法賦予國會的救濟機制，同樣的，不副署也是憲法賦予行政院長的救濟。



卓榮泰也說，自己身為行政院長，若被毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是他畢生的民主勳章，「我願意成為護憲的鬥士，願意跟勇敢的國人站在一起走上這條護憲、護國的道路！」



對於，政院定調的反制措施，周玉蔻指出，提出「不副署」，代表卓榮泰已做好離開閣揆權位的準備，其忍辱負重、人格高尚、心智堅靱。



周玉蔻也說，一旦卓榮泰去職，實乃時勢所趨、絕非他無能，因此她也呼籲，相關人士不應對其做羞悔性攻擊。

