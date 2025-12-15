卓揆宣布「不副署」財劃法再修正版 捍衛憲法權力分立、堅守國民主權及民主原則、確保國家發展及財政穩健
行政院長卓榮泰今（15）日召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」時指出，立法院再修正的《財政收支劃分法》明顯違憲，為忠誠履行國家最高行政機關行政首長的職務與責任，他將依照《中華民國憲法》第37條規定，決定「不予副署」本次修法，以捍衛「憲法權力分立原則」、堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，並確保「國家發展及財政穩健」。
卓院長表示，去（113）年5月20日他在總統面前向國人同胞說出誓詞：「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。如違誓言，願受最嚴厲之處罰」，自上任後他謹守這份誓言。而依照《憲法》第53條規定，「行政院為國家最高行政機關」，他也忠誠履行國家最高行政機關行政首長的職務與責任。
卓院長指出，他今日召開記者會必須向國人報告行政院重要的決定，針對立法院今（114）年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法案，他身為行政院院長，將依照《中華民國憲法》第37條，決定「不予副署」本次修法。
卓院長說明，立法院通過的《財劃法》再修正版，有其明顯違憲之處：首先，違反《憲法》權力分立原則，實質侵害行政權；第二，修法過程違反公開透明與實質討論原則，破壞民主程序；第三，一旦施行後，將對國家發展造成無可回復的重大危害。卓院長強調，行政院身為憲政機關，有義務履行對《中華民國憲法》的忠誠。而依照憲政體制，行政、立法兩院的憲政爭議，理應由憲法法庭來做最終判決。但因立法院修訂的《憲法訴訟法》，不合理提高憲法法庭議決門檻，更多次杯葛總統提名的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去弭平憲政爭議的能力。
卓院長表示，今日是總統依法公布《財劃法》修正案的最後期限，他身為行政院院長，必須以「不副署」方式，捍衛民主憲政及國家發展。為堅守三大民主憲政責任，他無法副署這項法案的理由如下：第一，行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」。《憲法》規定，由行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，如此才能確保政治責任的歸屬。而立法院的修法明顯違反《憲法》第59條及第70條規範，不僅115年度必須增加舉債2,646億元，大幅增加政府支出，恐將嚴重排擠其他重大施政項目，更侵害行政院施政決策及提出預算的權力，違反「憲法權力分立原則」。
卓院長進一步指出，近一年半以來，本屆立法院在野黨團不斷意圖擴張權力，自一開始《立法院職權行使法》的擴權，已遭憲法法庭宣告違憲，而隨後的《原住民保留地禁伐補償條例》、《憲法訴訟法》、114年度中央政府總預算案、《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》，以及《財政收支劃分法》再修正案等，每一項都一再涉及違憲疑慮。雖屢次申請釋憲，但憲法法庭卻又被迫失能，無法判決違憲，因而造成今日憲政僵局。這已等同立法院既能制定預算，又能審定預算，失去民主制衡的力量。若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同是球員兼裁判，因此行政院有責任捍衛「憲法權力分立原則」，不能接受立法院隨意擴張權力。
卓院長表示，第二項「不副署」的理由是，行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，尤其立法院再修正的《財劃法》，未經委員會逐條審查即逕付二讀，並在黨團協商未獲共識情況下強行表決，完全不符民主原則，實質侵害國民主權。卓院長指出，115年度中央政府總預算案已由行政院制定完備，送入立法院審查，卻在程序中要求行政院立刻適用再修正的《財劃法》，在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度超過5,600億元，占總預算歲出總額比率達17.1%，違反《公共債務法》第5條第7項所定15%上限，等同要求行政院違法編列預算。卓院長強調，國家的主人是國民，而違反民主程序、要求行政院違法、破壞民主體制，已悖離國民主權的精神，因此行政院無法同意此一修法。
卓院長說明，第三項「不副署」的理由是，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」。行政院已多次說明，立法院《財劃法》再修正版的不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的重大施政工作，造成國家損害的政治責任，將無以歸咎。尤其國防外交、AI新十大建設、防洪治水、社會福利、撥補勞健保等經費，若被迫刪減，國家發展將因而停滯，立法院恐無法負得起如此責任。同時，中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院恐亦無能力負責。
卓院長進一步表示，修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者愈富，窮者卻沒有變好，已違反《憲法》第147條意旨，這種劫貧濟富、違背公義之事，行政院絕不容許發生。行政院要扛起國家發展的責任，這樣的《財劃法》施行後，將使公共利益遭受到無法回復的重大損害，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」，因此無法副署施行《財劃法》再修正版。
卓院長指出，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他曾多次拜會立法院韓國瑜院長和立法院各黨團，總統也前後兩次邀集相關院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。但令人遺憾的是，韓國瑜院長無視《憲法》，今日公然拒絕總統的邀請，再一次關閉討論的大門，也關閉了協商合作往前走的道路。
卓院長說，這個會期總質詢結束的那一天，他也再次強調「共同的合作，才是國人對我們最大的要求。我願意，也期待，我們都能一起以國家為念，以每一位國人為念」。但令人遺憾與痛心的是，《財劃法》再修正版的覆議案，立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會。而行政院所提出《財劃法》修正版本，也完全無法排入審查。自此，行政院已窮盡憲政救濟的各種可能，如今只剩下「不副署」這一途徑。
卓院長強調，基於《憲法》權力制衡的設計，若立法院對行政院「不副署」決定有意見，立法院可依《憲法增修條文》第3條第2項第3款規定，對行政院長提出不信任投票來制衡。因此行政院「不副署」的行為，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁。《中華民國憲法》既然賦予行政院長「副署」權，面對違憲、違法的各種法律，以「不副署」來停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，也是《憲法》賦予行政院長的責任。
卓院長指出，秉持「忠於國家、忠於憲法」的至高信念與絕對忠誠，今日稍早他已在總統令稿上，完成「不副署」的權力，並加註意見如下：「依《憲法》第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在《憲法》上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正《財劃法》，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。本人為維護《憲法》賦予本院之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次《財劃法修正條文》不予副署，以示對憲法的忠誠。」這就是今日他所做重要且必要之決定。
