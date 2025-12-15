卓揆將「不副署」反制立法院 法律學者：政院終於醒了！

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白聯手通過修惡版「財劃法」，更否決政院所提覆議案，府院高層已拍板「不副署、不公布」。對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗今日受訪表示，「睡了一年多的行政院終於醒了，終於強硬起來，不再讓人予取予求！」

羅承宗指出，行政院對於立法院通過的法案「不副署」，十幾年前法界曾經討論過，但這一招過去從來沒用過。以前對於法律有無違憲是憲法法庭大法官處理的，但現在情況是，「憲法訴訟法」修正通過後，大法官提名人選又被藍白立委否決，加上有3名大法官「棄械投降」不開會，導致憲法法庭癱瘓停擺，這種情形是以前從未有過的。

羅承宗談及，本來憲法法庭是有裁判在那吹哨，現在是裁判自己不吹哨，當立法院不斷違法憲政體制時，問題就回到行政權該怎麼辦？行政權指的是總統、行政院長及內閣。當立法院通過的法案窒礙難行，行政院無法接受，憲法法庭又無法運作時，行政院長就可以透過「不副署」、「不公布」因應。

「不副署是行政權一種暫時性的因應方式，就是將法案擱在那邊！」羅承宗說，相信行政院非常清楚，用這招一定會激怒立法院，但現在這個立法院，你激不激怒其實也沒差了，所以也不用期待2026年中央政府總預算案，在野黨會給你好臉色看，更遑論是特別預算。

國會若自認經得起民意檢驗 就提出「倒閣」

羅承宗分析，行政院不副署後，目前最好的解方是，國會多數黨對內閣提出不信任案，然後總統依行政院長的建議宣布解散國會，這一招看似徹底決裂、山窮水盡，其實也是柳暗花明，如果國會自認能經得起民意檢驗，那就提出「倒閣」。不過，藍白雖然喊一喊罵得很難聽，也不敢提倒閣。

羅承宗表示，台灣是「二元民主」，總統有直接民主的正當性，國會也有直接民主的正當性，重點是總統獲得的選票比任何一個立委都多，總統和行政院長不是被立委欺負好玩的！以前大家彼此互相尊重，現在有一方極度不尊重另一方，在二元民主之下，彼此都有民意做後盾，「睡了一年多的行政院終於醒了，終於強硬起來，不再讓人予取予求，雖然是遲來，但這是好事！」

羅承宗進一步說，回顧2024年以來一連串暴走立法，行政院怎麼苦口婆心勸說都沒用，今天不是單一法案問題，而是結構問題，接下來還有軍公教年改、不當黨產條例排除救國團，在這個結構裡面，行政院不能讓藍白繼續亂搞。

他強調，既然國民黨想打掉賴清德總統民主的正當性，就趕快提「倒閣」，大家來面對台灣民意，看國會重新選舉後，藍白還能不能過半？藍軍大罷免後，不是氣勢如虹嗎？倒閣之後再重新立委選舉，說不定也是氣勢如虹？幹嘛對自己那麼沒信心。

