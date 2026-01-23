卓揆引韓非子喻老 促速審總預算

行政院長卓榮泰23日援引「千里之堤，潰於蟻穴」，各種水資源擴張使用，如未能得到預算支持，就像堤防發生小小裂縫，要趕快補起來。（曹婷婷攝）

中央政府總預算持續在立法院卡關，行政院長卓榮泰23日南下見證曾文南化聯通管通水啟用時提到「千里之堤，潰於蟻穴」，表示各種水資源擴張使用若未獲預算支持，如同千里堤防發生一塊小小裂縫，要趕快補起來，期待國會盡速展開今年度總預算全面審查，讓施政順利展開。

卓榮泰說，這項工程計畫2018年間由時任行政院長的賴清德總統核定，歷經蘇貞昌、陳建仁等前行政院長延續推動，至今完成通水，這項工程經費133億元，當中127億元來自「前瞻基礎建設計畫」特別預算支應。

卓榮泰指出，由此可見，不論公務預算、年度預算或特別預算，政府每筆國家預算都會對未來下一代帶來重要影響。

「及時開始就能早日完成，晚了一天就拖慢一天」，卓榮泰說，這也是今年遇到預算還沒有開始審議的最大隱憂，誠心期待國會盡速全面地審查今年度總預算，讓政府新的一年擘畫各種施政能順利展開，讓延續性工程不中斷。

卓榮泰先引用《老子》的「千里之行，始於足下」形容，任何工程再宏偉、浩大，都是從最辛苦的規畫、設計到施工，一步步完成，並引用《韓非子‧喻老》的「千里之堤，潰於蟻穴」，千里堤防如果出現螞蟻穴洞，就可能破壞安全，所以，要及時展開工程，也一定要好好維護公共工程。

他話鋒一轉表示，今天討論未來水力發電、再生水廠等各種水資源擴張使用，若沒有得到預算支持，就像是千里堤防發生一塊小小裂縫，我們就要趕快補起來。

卓揆也提到，政府已編列4年1000億元「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，強化縣市管河川整治，光是今年就編列147億元，未來將逐年增加；水利署也正在規畫6年期計畫，全面擘畫台灣水資源，進入一個供水更安全、更豐沛、更能支應民生及產業的新時代。