卓揆慰問北捷隨機襲擊事件傷者及家屬 盼重建社會溫暖安心

記者吳典叡／臺北報導

臺北市昨晚發生隨機襲擊事件，行政院長卓榮泰今（20）日前往醫院慰問傷者及家屬；隨後赴警政署聽取專案進度報告。卓揆指出，針對這起事件，政府將在最短時間內查明真相，向受害者家屬及國人妥適說明。在追查案情之餘，政府也要為挺身阻止嫌犯的遇害民眾、克盡職責的北捷同仁，致上誠摯感謝及敬意，希望重建社會溫暖及安心。

卓揆今日上午前往三軍總醫院、三總松山分院及馬偕紀念醫院，慰問傷者及家屬；並步行捷運地下街實地瞭解警力配置情形；隨後，赴內政部警政署聽取專案進度報告。卓揆指出，事件發生後，相關資訊已陸續蒐集齊全，但仍有部分細節尚待清查，一是昨日下午3時40分嫌犯在北市林森北路、長安東路焚燒機車，應該會有民眾通報，或員警掌握相關資料，警政署正在查明第一時間處置作為；二是應全數連貫所有案發現場的監視器影像畫面，找出更快遏制嫌犯的處置作為，請臺北市警察局與警政署通力合作，配合檢察官指揮，共同完成此項工作；三是自昨日起，各重要路口、車站已部署更多警力，確實提升見警率，請警政署及北市警局再嚴密策劃，平均部署，才能全面有效防範。

卓揆指出，依據警政署專案報告，相關單位已掌握嫌犯的煙霧彈來源、汽油彈製作等資料，後續仍待確認現場民眾等關係人證詞，讓案情更加明朗。另外，在臺北車站捷運出口遇害的余姓民眾，因挺身阻止犯嫌丟擲煙霧彈而身亡，以及北捷同仁爲保護機房而吸入煙霧嗆傷，中央、地方相關單位應對此等奮不顧身、捨身為人的英勇行為給予必要的作為，以表達政府與人民的感謝及尊敬。

臺北市昨晚發生隨機襲擊事件，卓揆前往醫院慰問傷者及家屬。（行政院提供）

卓揆在醫院慰問傷者及家屬時，也感謝醫護團隊連夜救治、細心照料傷者。（行政院提供）