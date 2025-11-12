卓揆慰問蘇澳災民 指示三大原則助3200戶重建家園

行政院長卓榮泰今（12日）下午親赴蘇澳中原路等勘災，慰問受災居民，強調中央與地方將聯手協助重建。（吳佩蓉攝）

鳳凰颱風帶來的暴雨重創宜蘭蘇澳，短短一夜之間降雨量突破600毫米，全鎮宛如汪洋，初估有3200戶民宅受災。行政院長卓榮泰今（12日）下午親赴蘇澳中原路等勘災，慰問受災居民，強調中央與地方將聯手協助重建，並以「救助快速、復建到位、韌性強化」三大原則，協助災民早日恢復生活。

卓榮泰沿途實地查看災區現況，聽取地方簡報並與災民面談，他看到居民滿屋泥濘、家電報銷，不少人邊打掃邊落淚，語氣沉重地說，「這兩天國人飽受水災之苦，我們要表達最高的慰問，也要做出實際行動。」

他表示，針對災區清除淤泥及大型機具不足等問題，已指示行政院副秘書長協調環境部共同支援，由中央應變指揮中心統籌調度大型機具，協助地方快速清理環境、恢復通行。同時要求地方政府確保下水道系統維持暢通，避免後續豪雨再度造成積淹水。

卓榮泰指出，除了住家損害的補助要「快、準、實」，農業損失也必須即刻處理，農業部將儘速啟動災損勘查與補助程序，讓農民減少損害、儘早復耕。他承諾，中央補助將「快速到位」，並會根據地方政府的災損調查名單，儘速撥款到最需要的居民手中。

對於外界關注的蘇澳分洪道工程進度，卓榮泰也表示，該工程將是提升防洪韌性的關鍵，他已責成相關部會加速推動，讓地方防災體系更堅強。「這次我們不只要協助重建，更要讓蘇澳變得更有抵抗力。」

他最後強調，行政院政委季連成、陳金德等人也同行勘災，將協助地方整合各部會資源；中央會統籌預算，持續與地方保持密切聯繫，隨時應變災情。「我們對蘇澳有信心，中央與地方一起加油，一定能在最短時間讓災區恢復正常生活。」

