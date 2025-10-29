卓揆批中市初步疫調報告有重大疏失
台中市爆發首例非洲豬瘟案例，台中市政府28日提交初步疫調報告，卻被非洲豬瘟中央災害應變中心的專家會議認為有多處無法釐清，行政院長卓榮泰29日批評，報告內容有多處重大疏失，更不允許「廚餘挖個洞就埋下去」。卓表示，中央將協助台中完成他們沒辦法完成的工作，未來疫調將更精確、清消更徹底。
賴清德總統昨日也在民進黨中常會上，強調中央、地方政府必須緊密合作，積極執行各項防治工作，「第一線執行單位不容掉以輕心，也不能有僥倖心理」。
農業部長陳駿季在應變中心解釋，專家會議認為中市府的報告有許多關鍵點需釐清，包含獸醫師人數及說詞、豬隻狀態說明反覆，甚至廚餘是否有流向其他養豬場，都可能影響疫情防堵。防檢署、獸醫所、農科院及大專院校專家將組成10人疫調團隊，盼在2、3天內確實釐清相關內容。
卓榮泰昨出席活動也表示，這是在與時間賽跑，不能輸給病毒擴散，根據專家會議，台中疫調報告有重大缺失，未來將由中央協助台中完成他們無法完成的工作，中央為此已超前部署，擬定完成相關方案，將集合各縣市疫調人員、獸醫師、環保單位，全面支援台中。
卓榮泰說，若沒辦法用全國力量協助地方完成工作，未來就需要用更大的力量、更長的時間，才能把台灣帶回國際社會，這令人無法忍受。
總統府發言人郭雅慧也說，防疫最怕資訊錯誤，「比較遺憾的是，包括廚餘是不是依規定蒸煮、還有一些資訊上的問題，對於如何讓台中市政府程序更明確，後續我們也會輔導」。
台中市府感謝中央與專家學者的指導，後續將持續依照防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊及中央各項防疫消毒指引完成各項防疫工作，目標在最快時間內清零解封。
台中市長盧秀燕說市府同步進行行政調查，同仁如果有疏失，絕不包庇，也不會寬貸；但另外一方面，在這次事件中，她也看到絕大多數的同仁不眠不休、日以繼夜進行防疫任務，所以案件結束後，一定也會對同仁獎勵，賞罰有分。
國民黨昨日則批評民進黨企圖轉移邊境管制不利的責任，抹黑台中市府。國民黨發言人楊智伃說，民進黨想針對廚餘管理來攻擊台中市府，但台中市府連續3年獲中央評比廚餘回收優等，民進黨難道連自己頒過的獎都忘記？
國政基金會副執行長凌濤昨表示，民進黨卻從來不檢討邊境管控責任，把所有心力都放在攻擊盧秀燕，若邊境破口沒有找到，難保全台其他縣市不會發生第2起、第3起染疫事件。
