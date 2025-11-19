卓揆批國會亂修財劃法！陳其邁加碼開砲：逼地方吞錯藥、害南部建設停擺

高雄市長陳其邁受訪回應立法院三讀通過《財劃法》修正案。施書瑜攝



立院日前三讀通過藍白版《財劃法》修正案，引發地方反彈。行政院長卓榮泰批評「中央本來沒病，是國會硬抽血、開錯藥，還要中央吞下去」；高雄市長陳其邁今（11/19）也不滿表示，修法未詢問地方，「外行開藥、硬逼地方吞」，強調高雄訴求很卑微，若統籌款與補助縮水，重大建設恐被迫停擺。

高雄市長陳其邁今日受訪重砲再批藍白版《財劃法》修正案，他指出，修法過程完全缺乏與地方討論。他說，若如同看病，「至少得問一下症狀才能對症下藥」，但國民黨與民眾黨在修法過程中，根本未徵詢地方意見，「外行開藥，還要地方政府硬吞下去，非常不以為然」。

陳其邁強調，此次修法未諮詢地方政府，程序粗糙且粗暴，「難道地方政府的意見這麼不重要？連問都沒問。」他直指，若藍白版本通過，高雄市統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助必須「三項加總不得少於去年」，這是地方最基本、最卑微的訴求。

陳其邁也提出具體數據進一步說明，114年中央計畫型補助高達2954億元，但新版本卻僅剩308億元，中央總額大幅縮水，勢必排擠到南部重大建設，包括捷運紫線、林園線、高雄—台南路網等都將「沒有經費著落」。

「治水、防洪、交通建設、民生經濟，一下子都化為烏有。」陳其邁說，若中央補助銳減，高雄所有大型公共建設都將受到實質衝擊，他呼籲高雄立委「不要支持國民黨版本」，應力挺行政院版，否則是對高雄發展的重大傷害。

此外，陳其邁也點名部分立委立場反覆，甚至背離地方利益。他呼籲所有高雄立委都應向市民清楚說明，對《財劃法》修法的態度與承擔後果，「要讓高雄的建設能按計畫推動，不能靠運氣，只能靠確保財源」。

