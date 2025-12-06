卓揆批小紅書傷言論自由 蔣萬安：反中反到變共產黨

政府日前宣布封鎖小紅書一年，引發社會各界熱烈討論。行政院長卓榮泰表示，封鎖小紅書不僅是為防堵詐騙，也因該平台傷害言論自由。台北市長蔣萬安隨即批評政府做法缺乏章法，諷刺民進黨「反中反到變共產黨」。此外，卓榮泰也暗示若TikTok僅回應而不改善，可能面臨相同命運。面對禁小紅書恐與年輕人脫軌的質疑，總統賴清德未做出回應，引發更多關注。

總統賴清德（圖／TVBS）

在12月6日的輔仁大學百年校慶活動中，賴清德感謝天主教會在台灣的奉獻，並提及教宗良十四世近期出訪的發言。賴清德表示，教宗特別強調希望全球能夠放棄暴力、追求和平，並共同合作關懷弱勢者。他認為這個聲音值得全球領袖聆聽，因為和平無價、戰爭沒有贏家，並強調政府職責應該放在照顧人民，而非領土擴張。

廣告 廣告

針對小紅書禁令，卓榮泰認為問題不在時間長短，而是應該有更好的科技方式處理，甚至不排除直接斷掉的可能性。當記者詢問總統關於禁小紅書可能與年輕族群脫軌的問題時，賴清德僅以「謝謝」回應，未做進一步說明。

學生們對此政策持有不同意見。有學生表示小紅書內容較為多元，並非全是政治內容，認為禁令可能引起年輕人反彈。另有學生則認為，政府應該教導年輕人如何正視中共滲透，而非直接禁止使用，否則只會引起更大反彈。

台北市長蔣萬安（圖／TVBS）

國民黨主席鄭麗文發文批評，民進黨政府封禁小紅書只是假借打詐名義，實際上是在構築「網路長城」的起手式。蔣萬安則質疑卓院長是否「要用言論不自由對付言論不自由」，諷刺民進黨「反中反到自己變成共產黨」，強調這是人民無法接受的做法。

關於TikTok是否也會被封鎖的問題，卓榮泰表示，如果TikTok只是回應而不改善，結果將會相同，政府也不能容忍，這番言論似乎為未來可能的行動預留了伏筆。

更多 TVBS 報導

杜汶澤麵館開幕！被問館長笑回「都快忘了這個人」 自招對小紅書過敏

小紅書封鎖1年！她點名「這平台」恐是下一個 網：早該禁了

下個禁TikTok？鄭麗文嗆卓榮泰怕什麼：對台灣孩子這麼沒信心嗎

爆住都中心年增35人「月領21萬」 許宇甄：養綠營自己人？

