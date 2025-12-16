卓揆批韓國瑜無視憲法 王金平：憲政危機非韓一人能處理

王金平坦言：台灣的確面臨「憲政危機」，但不是韓國瑜一人能處理的事情。（圖：資料照）

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署《財劃法》修正案，賴清德總統更呼籲立法院撤回「違憲法案」，立法院長韓國瑜如何處理備受關注。前立法院長王金平今天（16日）表示，應該讓這件事情沉澱後再看怎麼解決，但這不是韓國瑜一人能處理的事。至於現在是否是憲政危機時刻？王金平回應，「的確是啦」，看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心。

王金平今天上午出席前立法院長游錫堃的新書發表會，會前接受媒體聯訪時，針對行政院不副署《財劃法》，連賴清德也說立法院濫權。王金平認為，現在都各有看法、各有說法，讓社會大家提出一些意見，讓這件事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決。媒體追問，那沉澱時間需要多久？王金平感嘆，「天天都在攻防」。

媒體追問，是否覺得韓國瑜要出來協調，因為昨天府院矛頭都對準韓國瑜，說韓國瑜無視憲法？王金平說，這也不是韓國瑜能解決的問題，這要看整體怎麼處理來化解僵局，這要整體的，不是韓國瑜一人能處理的事情，且韓國瑜也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協，「不能啊！」這是要經過立法院議決的事情，韓國瑜才能根據議決結論來對外發表意見。

至於是否認為現在是憲政危機時刻？王金平表示，「的確是啦！」看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，看各政黨立場怎樣共同營造一個有憲政秩序的、大家都遵守憲政的各種規範，制定國家的各種政策比較要緊，除了化解目前僵局，「我想總統也應該有他的想法跟作法才對」。

媒體追問，卓榮泰曾說韓國瑜控制不住國民黨立法院黨團總召傅崐萁？王金平直言，那是另外一碼事，跟這事情不能連在一起。