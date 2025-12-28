卓揆抱怨立院1塊錢都沒有審 賴總統籲國會盡速審查總預算

賴總統籲國會盡速審查總預算。

總統賴清德與行政院長卓榮泰今天(28日)出席2025客家貢獻獎表揚典禮，強調政府對客家文化非常重視，但這些政策需要立法院通過總預算，呼籲國會盡速審查。

卓榮泰說，客家文化建設很多，包括浪漫台三線藝術季、客家相關影視內容、客家幣、伯公照護站、六堆文化園區等，但現在中央政府遇到困難，因為在立法院1塊錢都沒有審，預算書一頁都還沒有翻，呼籲國會盡速審查。

賴總統也呼應卓榮泰，民進黨對客家文化非常重視，並細數不論是公共、飲食、青年、創生、區域和國際，都已經展現出成果。這些政策需要立法院通過總預算，讓政策沒有阻礙。