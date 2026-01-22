卓揆拋「總預算辯論」！在野接戰帖：好膽麥走

面對中央政府總預算卡關，行政院長卓榮泰正式下戰帖，要和在野黨辯論總預算。（圖／東森新聞）





面對中央政府總預算卡關，行政院長卓榮泰正式下戰帖，要和在野黨辯論總預算，而國民黨和民眾黨紛紛表態正面迎戰，且喊話比照大選規模由電視台協調辦理、全程直播，對此，行政院回應，國會就是最好的公開平台，卓院長非常期待能在國會殿堂辯論，朝野戰火持續升溫。

立委（國）徐巧芯：「本來他還以為能夠匆匆忙忙游刃有餘，濫用罷免制度顛覆國會，結果被全國人民打臉32比0，匆匆忙忙連滾帶爬。」

國民黨立委重炮火力轟不停，總統彈劾案立院邀賴清德列席說明，總統府卻拒絕出席。

立委（國）翁曉玲：「他只是一心一意的想要清洗異己，打掉雜質、奪回政權來實現他的皇帝夢。」

在野立委祭出論述戰，撐起彈劾案主戰場，不過面對立院休會倒數，總預算依舊卡關未審，行政院長卓榮泰向藍白下戰帖。

行政院長卓榮泰：「就3兆0350億，整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論。」

立委（國）許宇甄：「我們要告訴卓院長，你大錯特錯，我們不只接球，而且還要讓全民看清楚，到底是誰在玩法弄權。」

國民黨團正面迎戰要求舉辦三場正式的電視公開辯論，比照大選模式提升為三長對三長的全面對決，不過政院態度急轉彎，回應「國會就是公開平台」，呼籲在野立委把握時間將總預算赴為審查，喊話藍白，卓揆期待能在國會殿堂辯論說法變變變。

立委（眾）黃國昌：「那我們馬上接招了，以後他馬上龜縮回去，我真的沒有辦法想像，一個堂堂的行政院院長怎麼會怯懦成這個樣子。

立委（民）鍾佳濱：「延會一個多月的時間，他們這樣的一個政策辯論的最大的一個平台，他們不使用，真的是放著自己該做的事情不做，去找人家單。」

挑辯論與否，引發朝野怒火攻防，交鋒火藥味瀰漫，國會總預算案卡關不前，僵局持續無界。

