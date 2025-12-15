卓揆拍板不副署財劃法 經長回應了

經濟部長龔明鑫(左3)今出席「2026台灣經濟論壇」。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今拍板不副署財劃法，創下憲政首例。談及經濟部預算是否較不容易受到排擠。對此，龔明鑫今表示，待他確認細節後再對外說明。

談及明年台灣經濟成長率，龔明鑫今出席「2026台灣經濟論壇(鏈結全球，打造經濟日不落國)」時表示，主計總處已發布預估，明年經濟成長率3.54％，今年是7.37％，各界對3.54％這個數字各有解讀，有人預估可能會更高，但也有人認為今年基期比較高，對明年經濟成長較有挑戰性。

談及美國關稅新政對國內經濟表現的影響，龔明鑫續指，但從一些數據來看，對等關稅影響程度趨緩，原先機械業是受影響較大的產業，但近期新聞可見機械業11月出口成長約21％，「已經恢復到比較大的成長」，當然工具機也仍有影響，「但整體性很多產業的衝擊已經減緩」，至於好的部分是AI作為基礎發展的趨勢看起來還在，相對樂觀。

媒體追問，行政院長卓榮泰今拍板不副署財劃法，中央政府包括經濟部的預算是否較不容易受到排擠。對此，龔明鑫表示，由於出差剛回國，待他確認細節後再對外說明。

