卓揆拍板財劃法不副署！蔣萬安批「惡意杯葛」 曝台北建設將衝擊嚴重
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導
行政院長卓榮泰今（15）日表示再修版財劃法有三大違憲疑慮，表態政院只能不副署、不執行立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安今日於議會備詢時直言，行政院此舉不僅違背憲政原則，更將對地方建設與市政推動造成實質衝擊；他強調，依法行政、尊重立法權，才符合台灣作為法治憲政國家的基本精神，北市也將清楚盤點造成嚴重衝擊的影響，向市民說明嚴重性。
台北市議會今日進行市政總質詢，國民黨議員楊植斗指出，「本來要給我們台北市好好來運用的錢，那如今跑到哪裡去了？」楊更直言，中央若違法、違憲在先，還嗆我們「來來來立委，不然行政院長不做的話，來倒閣啊？」，地方是否毫無反制空間。
對此，蔣萬安回應，「依照我們的憲法還有我們的憲政原則，應該要來執行。」他指出，「我認為，基於憲法的規定，應該要來執行，而不是以違法違憲在先，然後說『那你來倒閣』，我想這樣是不符合憲政原理。」他直言，中央政府還是要正視現在立法院，已經三讀通過
的修法以及其中有提出，附議又被否決那就應該依照憲政原理，要來執行相關的法案，「這才符合我們是一個法治憲政的國家。」
蔣萬安進一步指出，「財劃法修法對於地方政府在推動各項建設以及充裕地方的財源是極有幫助」，各縣市政府普遍樂見，「如今行政院長以不副署方式惡意的杯葛，我想這不是全民所樂見。」
蔣萬安也坦言，北市明年度預算規畫，是「以財劃法修法後、統籌分配稅款增加為前提編列，預期可增加約442億元」；但另一方面，中央已同步刪減一般型與計畫型補助款，甚至將原本公式計算的補助方式改為審核制，交由各部會裁量分配，「『一來一往』造成地方政府在明年度，我們推動各項建設造成極嚴重的衝擊。」他強調，若財劃法遲遲無法執行，台北市包括捷運建設、社會住宅興建、市場改建等重大市政工程，都將受到影響。
關於是否採取反制作為，楊植斗則在質詢中提出，地方政府其實仍握有合法工具，包括勞檢、公安申報、消防安檢、建照審查等，中央部會及其工程同樣位於北市轄下，市府是否可依法加強稽查，作為對「中央違法不執行、不給錢」的回應。
蔣萬安對此表示，市府仍會以守法、依憲政體制行事為原則，但也會清點修法未被執行所帶來的實質衝擊，並將相關受影響項目完整盤點，「讓議會、讓民眾清楚了解」，以具體事實說明不依法行政所造成的後果，呼籲中央回到憲法軌道，依法執行立法院三讀通過的法律。
更多FTNN新聞網報導
雙城論壇前被問「是哪國的台北市長？」蔣萬安：支持符合中華民國憲法的九二共識
憲政民主守門人卓榮泰不公布、不副署？蔣萬安：依照憲法及憲政原則，行政院應該要執行
政院決定不副署《財劃法》？卓榮泰：我必善盡守門人職責
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 14
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 31
「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下
中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 8
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 11 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 11 小時前 ・ 206
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 208
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 5 小時前 ・ 5
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 14
網轟噁心丟臉！韓籍啦啦隊女神收到「已拆封餅乾」超錯愕
台灣啦啦隊文化近年蓬勃發展，越來越多韓國啦啦隊成員來台尋求新舞台。韓職啦啦隊超人氣成員金佳垠，被粉絲封為「可愛天花板」、「吃可愛長大」，加盟桃園雲豹飛將排球隊所屬啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」，引發關注。不過，金佳垠近日在直播中分享粉絲送給她的禮物時，卻疑似收到開封過的食物，令她相當錯愕。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 131
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 81
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 80
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 582
青鳥嗆在野「不敢倒閣」！醫：當大家笨蛋？
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 24 分鐘前 ・ 200
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12