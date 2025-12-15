卓揆拍板財劃法不副署！蔣萬安批「惡意杯葛」 曝台北建設將衝擊嚴重

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

行政院長卓榮泰今（15）日表示再修版財劃法有三大違憲疑慮，表態政院只能不副署、不執行立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安今日於議會備詢時直言，行政院此舉不僅違背憲政原則，更將對地方建設與市政推動造成實質衝擊；他強調，依法行政、尊重立法權，才符合台灣作為法治憲政國家的基本精神，北市也將清楚盤點造成嚴重衝擊的影響，向市民說明嚴重性。

蔣萬安對此表示，市府仍會以守法、依憲政體制行事為原則，但也會清點修法未被執行所帶來的實質衝。（圖／方炳超攝）

台北市議會今日進行市政總質詢，國民黨議員楊植斗指出，「本來要給我們台北市好好來運用的錢，那如今跑到哪裡去了？」楊更直言，中央若違法、違憲在先，還嗆我們「來來來立委，不然行政院長不做的話，來倒閣啊？」，地方是否毫無反制空間。

對此，蔣萬安回應，「依照我們的憲法還有我們的憲政原則，應該要來執行。」他指出，「我認為，基於憲法的規定，應該要來執行，而不是以違法違憲在先，然後說『那你來倒閣』，我想這樣是不符合憲政原理。」他直言，中央政府還是要正視現在立法院，已經三讀通過

的修法以及其中有提出，附議又被否決那就應該依照憲政原理，要來執行相關的法案，「這才符合我們是一個法治憲政的國家。」

蔣萬安進一步指出，「財劃法修法對於地方政府在推動各項建設以及充裕地方的財源是極有幫助」，各縣市政府普遍樂見，「如今行政院長以不副署方式惡意的杯葛，我想這不是全民所樂見。」

蔣萬安也坦言，北市明年度預算規畫，是「以財劃法修法後、統籌分配稅款增加為前提編列，預期可增加約442億元」；但另一方面，中央已同步刪減一般型與計畫型補助款，甚至將原本公式計算的補助方式改為審核制，交由各部會裁量分配，「『一來一往』造成地方政府在明年度，我們推動各項建設造成極嚴重的衝擊。」他強調，若財劃法遲遲無法執行，台北市包括捷運建設、社會住宅興建、市場改建等重大市政工程，都將受到影響。

關於是否採取反制作為，楊植斗則在質詢中提出，地方政府其實仍握有合法工具，包括勞檢、公安申報、消防安檢、建照審查等，中央部會及其工程同樣位於北市轄下，市府是否可依法加強稽查，作為對「中央違法不執行、不給錢」的回應。

蔣萬安對此表示，市府仍會以守法、依憲政體制行事為原則，但也會清點修法未被執行所帶來的實質衝擊，並將相關受影響項目完整盤點，「讓議會、讓民眾清楚了解」，以具體事實說明不依法行政所造成的後果，呼籲中央回到憲法軌道，依法執行立法院三讀通過的法律。

