卓揆拒副署眷改條例 在野轟濫權

繼財劃法之後，行政院長卓榮泰6日再宣布不副署眷改條例修正案。圖為卓榮泰6日出席在松山文創園區舉行的「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮。（姚志平攝）

立法院會上月三讀修正通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文，放寬老舊眷村的年份定義，該案咨文日前已送抵總統府與行政院。行政院長卓榮泰6日宣布不副署此次的眷改條例修正案，而這也是卓繼《財政收支劃分法》以來，第二次不副署。藍白批評行政院濫權、架空民意機關，讓國會通過的法律變廢紙；民進黨立院黨團書記長陳培瑜則表示尊重行政院判斷。

為更全面照顧與改善眷戶，國民黨立委羅智強提出「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要，全案於1月16日經表決三讀修正通過。

廣告 廣告

卓榮泰昨表示，立院這次針對眷改條例的修正，是完全針對一個特定個案所為的修法，明顯違反平等原則，更無視已經確定的司法判決，同時對「國軍老舊眷村改建基金」財務也造成負擔，嚴重侵犯行政院依照憲法形成施政計劃，包含編列與提出預算的專屬權。他強調為了捍衛憲法的平等原則與權利分立原則，基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署這次眷改條例的修正，並直指「這是一個重大的決定」。總統府發言人郭雅慧表示，總統已將該公文及加註意見同時函達五院院長。

羅智強昨表示，行政院不覆議，也不副署眷改條例，就是民進黨執政自己解決不了問題，還不准別人解決問題，更違法毀憲、製造更大的問題，寫下民主倒退惡例，打擊的不只是在野黨，更是全體公民社會的權利，他會持續為民爭取，堅守職責決不退縮。

民眾黨黨團總召陳清龍也批評，立院三讀通過的法律，除非依覆議程序否決，否則沒有任何一個民主憲政國家的行政院長可以不副署、總統可以不公布。如果覺得立院三讀通過的法律窒礙難行可提覆議，但如今賴總統、卓榮泰直接不副署讓國會通過的法律變廢紙，這是帝制不是民主。