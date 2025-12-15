卓揆拒副署 名醫批「賭輸翻桌」：連小學生都知道太離譜

行政院長卓榮泰深夜突發文附黑白照，沈政男在記者會前已預判卓揆將硬幹到底。（圖／取自卓榮泰臉書）

為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院今(15日)記者會，院長卓榮泰宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。但精神科醫師沈政男直言，提覆議被否決就應接受決議，閣揆不副署明顯違憲，這根本是輸了賭博又翻桌，連小學生都知道太離譜。

沈政男今(15日)發文提到，他一早仔細看過卓榮泰所謂的財劃法六大滯礙難行且違憲的說法，最扯的是，連《工廠管理輔導法》第28條之2第4項都拿出來當理由說窒礙難行，顯然就是為了唱反調而已。然後是第一大窒礙難行之處，也就是依照財劃法，行政院須再舉債2600億，而先前總預算已舉債3000多億，加起來將超過總預算的15％，違反公債法。卓揆昨晚臉書發文似乎將硬幹到底？「要三思啊！」

沈政男附圖指出，憲法增修條文寫得很清楚，既然行政院長已針對財劃法已提覆議，且被立法院否決，就應立即接受該決議，因此，如果卓揆不副署，就是拒絕接受，這將是明顯違憲！小學生都知道，民主是少數服從多數。既然立法院已經通過法律案，就應公布施行，如有違憲疑慮，就去提出釋憲，而憲法法庭如果因為大法官人數不足開不成，就應該跟立法院協調大法官候選人的人選，讓他們可以過關。絕對不是提了覆議，被否決以後又不副署！這根本是輸了賭博又翻桌，連小學生都知道太離譜，更不用說一般民眾了。

沈政男直呼，綠營人士其實在去年就已提過不副署這一招，當時有人根本反對，結果現在又要卓榮泰去衝去打了。就因為去年後來想到了大罷免，而現在大罷免招數已不能再使用，於是回去撿了丟在路邊的棍棒，要回來幹架了。

