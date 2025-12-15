卓揆拒副署 媒體人撂重話：中華民國已經不是民主國家了

閣揆卓榮泰(中)15日在行政院記者會宣布不副署法律，引爆違憲爭議。（袁茵攝）

為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被各界抨擊質疑違憲。媒體人謝寒冰直言，一個政府可以惡霸到完全不照規則來玩，台灣從今天開始已經不是民主國家了，恐怕真的到了必須行動的時候。

據了解，綠營早在12日賴清德邀集黨籍立委召開便當會時，就討論、醞釀是否採取「閣揆不副署」方式對抗，民進黨立院黨團總召柯建銘當場表示，他認為沒有不副署的空間，但綠委有不少人贊同不副署。對此，連民進黨大老林濁水也直言，柯建銘議事熟稔到底立法院第一！黨團恐怕問一下較好？感嘆政黨愈角力，憲政亂象愈讓人摸不淸楚所以，不知將尹於胡底？林濁水似也未認同不副署做法。

謝寒冰15日在《大新聞大爆卦》節目直呼，「台灣從今天開始，已經不是民主國家了！」

謝寒冰質疑，因為一個政府可以完全不照規則來玩，他愛幹嘛就幹嘛，這還是什麼鬼民主國家？那以後他們會更變本加厲。我們大家罵了半天，到最後大家心裡都很清楚：你能拿他怎樣？沒轍，就像軍火標案爭議一樣，一切「合情合理合法」？

「你咬我啊？就是這樣！」謝寒冰表示，所以我們到底應該怎樣去面對這個愈來愈獨裁、愈來愈惡霸的賴清德？真的覺得大家要仔細思考這個問題，恐怕真的到了必須行動的時候了。

