卓揆拒副署「悲壯發黑白照」 郭正亮預言結局：下台定了

行政院長卓榮泰14日深夜突發文附黑白照，15日宣布不副署法律，引爆違憲爭議。（圖／取自卓榮泰臉書）

為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被各界抨擊質疑違憲。前立委郭正亮直言，主計長、公務員若不依法撥款會被告、被彈劾，要槓也不把後果想清楚，卓揆將成眾矢之的，下台只是時間問題。

郭正亮15日在《大新聞大爆卦》節目表示，卓榮泰拒絕面對現實，但藍白也不是沒有提過解方，就是讓憲法法庭能正常召開，大法官人數不足，由政黨提名，NCC也一樣，用政黨比例，大家就願意協商。「你不願意！」賴清德感覺就是一切都回到原點，這樣賭，國民黨會被你激將來提倒閣？國民黨有這麼笨嗎？藍白現在加起來就贏了，即便改選贏了又怎樣？

郭正亮指出，像財劃法，不副署，難道錢就直接用嗎？「我就不相信主計長敢把錢給你！」比方說6000億，5000億已經被財劃法修法拿走了，「我就不相信公務員敢把那5000億給你？他給你，他會被告！你以為立法委員是吃素的？你立刻被告瀆職、違法。監察院也可以提告，你會被彈劾！」如果真的要這樣槓，也多少想一下後面會碰到什麼事？提倒閣，藍委一定說：你賴清德下來一起選？就願意。

「賴清德是絕無可能陪你一起選！」郭正亮直言，那接下來公務員怎麼辦？立法院通過的法，你能夠不實行？比如軍警要加薪，薪水不給人家？總統公布只是讓大家告知，那個不是真正的權力，賴清德是壓不住的，所以問題就在不副署，不副署就是違憲，「所以卓榮泰，你等著下台！」主持人馬千惠提到，卓榮泰很硬，還PO黑白照片！郭正亮說，卓榮泰硬也沒有用。

郭正亮直呼，「他那個黑白照片，就是預告要下台。」因為總統已經公告的東西，怎麼可以不副署？「你沒有這個權力，我認為他下台定了！」這事情搞到最後，因為卓沒有副署，所以就是眾矢之的，看能撐多久，藍白才沒那麼笨，像綠營扯的提倒閣？

