卓揆拒「九二共識」前提的兩岸交流 蕭旭岑強調符合憲法

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

國共兩黨「鄭習會」落幕，鄭麗文帶回陸對台十項利多，但卓揆認為這些措施都帶有「九二共識」等前提。身為訪團一員的國民黨副主席蕭旭岑今（15）日接受廣播專訪時表示，「九二共識」是根據中華民國憲法，天經地義，這不是什麼前提；他希望民進黨政府能接受，落實嘉惠民眾，這是好的朝野合作。

國民黨副主席蕭旭岑今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，鄭習會我們不要站在國民黨的觀點，而是要跳脫國民黨的觀點對整體兩岸，甚至於世界來看，他覺得這才是有意義的。據他這10幾年的觀察，習近平的底線很清楚，就是對於台獨或者是外部勢力的干涉，但至少在對鄭麗文或認為應該要和解跟和談的人，他的講話是很柔軟的，這也如同他所料。

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蕭旭岑表示，我們沒有辦法掌握他們（大陸）會講什麼，黨內同志就擔憂習近平會不會講一國兩制，不過蕭旭岑指出，他見過習近平加上這次是第4次，觀察會面談話的內容跟他的脈絡，認為習近平在這次見鄭麗文，他預判習一定會把格局拉到中華民族然後從中華文明、中華文化，然後民族認同，大家是一家人這樣的角度，去化解兩岸現在尖銳的對立跟衝突，而確實也是如此。

蕭旭岑也說，只要是走出台灣，不管是去國外還是中國大陸，就不會去批評民進黨，要站在在野黨的角度，協助執政黨來穩定兩岸關係。這次的惠台措施，當然希望民進黨政府能接受，落實嘉惠民眾，這是好的朝野合作；這次交流，鄭麗文突破很多的壓力跟框架。他也希望對陸委會主委邱垂正喊話，都是為了台灣好，也都是希望兩岸交流能夠嘉惠到台灣的民眾，落實需要公權力，希望政府也能支持。

然而昨日行政院長卓榮泰表示，一向支持健康、對等，在不預設前提下交流，但很多項措施的「九二共識」、「反對台獨」就是不必要的前提。

蕭旭岑就說，此次會談仍有提到「一中各表」，在習近平給鄭麗文賀電、鄭麗文回覆的賀電就有，各自以口頭方式表述。他認為，「九二共識」是根據中華民國憲法，天經地義，這不是什麼前提。

他說，九二共識是在李登輝擔任總統時，由政府授權的海基會跟對岸的授權海協會達成協議，這已經變成歷史文件。蘇起發明九二共識是為了民進黨，是因為蘇知道民進黨不喜歡一中，結果民進黨現在把九二共識變成異類。

蕭旭岑指出，從中國大陸十八大以來，都是用「一中原則與九二共識」，兩者並陳代表不是一樣的。九二共識是各表的空間，雙方默契下變成雙方都可接受的政治基礎，邱垂正仍用民進黨意識形態思考，但對國民黨來講，「兩岸交流不存在前提」，九二共識本就是中華民國憲法規定，一中就是指中華民國。

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