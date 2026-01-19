卓揆接機 鄭麗君返台 賴讚為台爭取最佳位置

行政院長卓榮泰十九日清晨親自前往桃園國際機場迎接行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等一行歸國，以行動給予談判團隊最大支持。（行政院提供）

記者陳華興、王誌成∕綜合報導

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮的對美談判團隊十九日清晨返抵國門。行政院長卓榮泰親自接機，總統賴清德也趁接見全國模範公務人員代表時向鄭麗君為台灣取得與美國主要盟友同等的待遇，也讓台灣在變局中爭取到最佳競爭位置表示感謝，也表示這個談判結果勢必會推動台灣更有力量向前邁進。

卓榮泰指出，談判團隊此次成功獲得相當實質且具有意義的進展與結果，後續雖仍有一段辛苦的過程，但他相信鄭副院長及楊總談判代表所率領的談判團隊定會持續秉持維護「國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全」四大原則，全力完成總統與國人交付的責任。

卓榮泰表示，行政院將於二十日上午九時針對台美關稅談判召開返國說明會，屆時將針對整體談判過程、具體結果及後續發展等，向國人進行更詳細且清楚的說明。

鄭麗君表示，她與楊珍妮政委雖擔任談判代表，但其實談判團隊就是整個政府，除了談判代表之外，還包括各相關部會代表；另外，從總統、副總統、卓院長，到總統府、國家安全會議及行政院三位秘書長，皆參與無數次決策會議，並擬定各項策略，方能建立總體談判方針及方向，並在跨部會共同努力下，走到今日的關鍵一步。