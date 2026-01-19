卓揆接機 鄭麗君：緊張又感動！台灣已成為世界關鍵力量

台美關稅談判代表、行政院副院長鄭麗君今（19）天清早6點率團隊成員返抵國門。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 台美關稅談判代表、行政院副院長鄭麗君今（19）天清早6點率團隊成員返抵國門。她強調，在這次台美關稅談判的過程中，感受到台灣人的努力，已經讓台灣的技術和產業成為世界上一股關鍵的力量，我們充分的感受到世界看好台灣、需要台灣，「我想，政府會全力的在台灣持續擴大投資，把產業的根基砸得更深、更廣，但我們也會支援產業進行有力的國際佈局、實力的延伸跟擴充套件，以「更壯大的台灣」自信的走向世界。

廣告 廣告

鄭麗君提到，「我其實是在飛機上才知道院長要來接機，因為院長交代同仁不能告訴我，所以我在飛機上緊張得都睡不著覺，因為我覺得很不好意思，院長公務那麼繁忙，讓他親自來接機，一方面覺得很不好意思，但另外一方面是非常感動，院長用他的行動為我們所有談判團隊的工作同仁加油打氣，我真的非常感動！」

鄭麗君說，「其實我在這裡要先謝謝院長，在整個談判的過程給團隊最大的支援跟信任，每一次我到華府常常第一個收到的訊息，就是卓院長問候『平安抵達了沒？』然後是『加油』兩個字。」今天又特地來接機表達他的鼓勵。

鄭麗君指出，我們整個談判團隊就是我們整個政府，我們談判小組除了談判代表外，還有各部會的代表，尤其大家可能不知道的是從總統、副總統和行政院長到三位秘書長包括：國安會秘書長、總統府秘書長和行政院秘書長其實開了無數次會議擬定策略，讓我們有談判的一個總體方針跟方向，在所有跨部會的努力下，我們今天走到關鍵的這一步路。

鄭麗君強調，尤其是我們每一次在前線談判時，事實上，總統和院長都是無時差在台灣stand by，「讓我隨時可以打電話回來，請示來解決我們所有問題，所以是整個政府大家一起努力走到今天這一步，我心裡非常的感謝」。

鄭麗君表示，我們此行在華府進行了總結會議，歷經九個月的談判經過總結會議，我們確認台灣取得對等關稅15%不疊加，是美國貿易逆差國家中的最優待遇。我們同時也取得了未來232半導體以及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇。這一次也和商務部先簽署了投資MOU，預計數週後，我們會和美國貿易代表署再簽署台美對等貿易協議，那這兩份協議都簽署完就完成最後一哩路，我們就可以完成總統和院長交付給我們的任務。

最後，鄭麗君說，經過這一次跟美國磋商供應鏈的合作，證明一件事情，那就是台灣人的努力，讓台灣的技術和產業已經成為世界上一股關鍵的力量，我們充分的感受到世界看好台灣、需要台灣，「我想，政府會全力的在台灣持續擴大投資，把產業的根基砸得更深、更廣，但我們也會支援產業進行有力的國際佈局、實力的延伸跟擴充套件，以「更壯大的台灣」自信的走向世界。

除了卓榮泰之外，另有行政院秘書長張惇涵、行政院發言人李慧芝、民進黨立委張雅琳、范雲、林月琴與郭昱晴與自發性動員的企業代表與民眾前來接機。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

談妥關稅返國飛機上緊張睡不著！鄭麗君：院長交代同仁不能告訴我

關稅談判成政績！鄭麗君被拱選北市 吳思瑤喊「雙手雙腳贊成」