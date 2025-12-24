卓揆接見日前外務大臣河野太郎 盼深化台日經貿關係
行政院長卓榮泰今日(24日)接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行。卓榮泰致詞時表示，台、日已建立具長期互信基礎的夥伴關係，雙方在經貿、投資與科技等領域持續深化合作，盼共同促進印太地區的和平與發展。
行政院長卓榮泰今日接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行，卓榮泰感謝日本駐台代表片山和之長期促進台日關係，並強調台、日是「同甘共苦的好朋友」，雙方在經貿、投資與科技等領域持續深化合作，並共同促進印太地區的和平與發展。
卓榮泰指出，截至今年11月底，雙邊貿易總額已超過767億美元，顯示經貿往來密切。他表示，台積電熊本第一廠已正式啟用量產，第二座晶圓廠亦即將動工，象徵台日合作的互信夥伴關係。他說：『(原音)TSMC在熊本的第一場已經開始啟用量產，而第二場也已經開始要動工興建，這都象徵著日、台雙方的合作是建立在從過去到現在一個互相信任基礎的夥伴關係上 。』
卓榮泰也提到台灣今年11月依照國際標準、科學依據及安全檢測結果開放日本福島食品輸台，這是雙方期待已久的進展。在數位與科技合作方面，台、日則在今年12月初簽署台日數位貿易協定及地區海關合作備忘錄，強化網路安全、打擊走私並促進通關便捷。
卓榮泰表示，行政院推動「AI新十大建設」過程中，國家高速網路計算中心與中華電信和日本NTT(日本電信電話株式會社)合作，引進全球首創的「全光網路」，預期可大幅降低能源耗損並提升傳輸速度，對全球AI科技發展有重大影響。
另外，回顧台、日在防災與公共安全領域的互助經驗，卓榮泰表示，去年日本能登半島與台灣花蓮先後發生地震，雙方隨後共同組成「災後聯合調查團」，成為台、日防災合作的新典範，並深化雙方在韌性建構上的合作。
河野太郎致詞時則指出，台、日經貿緊密合作，今年雙方在台日經貿會議簽署數位貿易合作備忘錄，台灣也取消福島食品相關管制，彼此關係將更加緊密。河野太郎也表示，今年大阪萬博台灣館「TECH WORLD」人氣很高，他期待2027年橫濱花藝博覽會能有更多台灣廠商或團體參與。(編輯：宋皖媛)
