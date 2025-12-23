卓揆接見日本參議院「TY會」 感謝推動國會交流

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（23）日接見日本自民黨參議院「TY會」會長瀧波宏文參議員一行時表示，瀧波議員在問政百忙中定期籌組與臺灣友好的「TY會」，並與多位新生代參議員訪臺，持續推動日本參議院友臺力量。瀧波議員身為臺灣女婿，不僅經常於日本國會為臺灣仗義執言，更力促日本法務省修改法務省令，讓我國人在日本的戶籍資料可登載「臺灣」，他要表達最高敬意，期盼雙方在過去所累積的經驗上持續更上一層樓，深化彼此友誼和關係。

卓揆指出，日前日本青森縣外海發生7.5級強震，造成許多災情，他要代表臺灣政府及國人向日本政府及國人表達慰問之意，期盼後續復原工作順利展開完成。今年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流後，感謝日本國土交通省無償提供「投入式水位計」，協助精準監測堰塞湖水位，防止災情持續擴大，展現雙方政府面臨自然災害時互助的珍貴友情，未來雙方務必在防災、減災工作上持續加強合作，強化彼此的韌性。

卓揆也感謝高市早苗首相日前在日美領袖峰會、日本－東協峰會以及亞太經濟合作會議（APEC）年會上，展現對臺海和平穩定堅定的立場。卓揆說，「和平靠實力」，要擁有真正的和平，必須有堅強的實力當後盾，行政院已通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年內投入新臺幣1兆2,500億元經費，約合400億美元，展現臺灣有決心，也有能力自我防衛，並為維護區域和平及穩定上做出更大貢獻。

卓揆強調，臺日具有相當高的互補關係，期待雙方「強強聯手」，形成堅強的產業供應鏈生態，在國家戰略、經濟合作、區域合作、高科技產業與強化社會韌性方面，努力實現「自由開放的印太」願景。

卓揆表示，據我駐日代表處調查顯示，有超過七成的日本受訪民眾對臺灣有親切感；而「日本臺灣交流協會」調查也顯示，有八成以上臺灣民眾對日本感到親切，所以雙方是同甘共苦的好友。此行訪賓之一鈴木大地參議員曾奪得1988年奧運游泳金牌，並曾擔任日本首任體育廳廳長；而臺灣首任運動部長李洋也曾奪得奧運金牌，期待未來臺日雙方在體育賽事競技上持續合作、光榮競爭，在下一次世界棒球經典賽中再度相見。

行政院長卓榮泰今日接見「日本自民黨參議院友我團體「TY會」會長瀧波宏文參議員一行」。（圖由行政院提供）