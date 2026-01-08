卓揆控卡預算影響F–16後勤維護 國民黨傻眼：還在忙造謠

國民黨發言人、立委牛煦庭。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對今年度中央政府總預算仍在立法院卡關無法未付委審查，行政院長卓榮泰今（8日）召開記者會，呼籲立院盡速審議總預算，更直指國防預算受影響金額高達752億元以及外交部受衝擊預算達110億元，恐影響國家安全與整體戰略布局。國民黨則譴責，29歲飛官辛柏毅上尉演訓時失聯，目前仍在搜救中，國人都在祈禱平安之際，民進黨卻忙著造謠，卸責給在野黨、立法院。

卓榮泰指責，國防預算所受的影響是最多的，多達752億元，其中包括國防部彙整的，特別在嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員各方面，都受到極大的影響，特別最近發生戰鬥機墜海事件，在今年的中央政府總預算當中，戰鬥個裝以及F-16後續訓練等都在這752億元當中，不能及時展開，影響之大難以形容，像戰鬥部隊演訓任務、建軍備戰以及後勤維護保護等，這個任務的推動都受到極大的影響。

國民黨則質疑，事實是，民進黨政府撒錢買武器飛快，保護飛官性命的基本配備卻持續延宕，一邊要國軍承擔高風險任務，一邊又阻擋軍人加薪、不給足夠的安全裝備，這就是民進黨對待國軍的方式？這不是草菅人命是什麼？立法院早在2021年便通過相關軍購與裝備預算，且朝野有共識、一毛未刪；可如今預定時間已過、錢早就付出去了，到貨進度為何通通掛0？

國民黨立委立委許宇甄也批評，行政院把責任一股腦推給在野黨不審預算，甚至在社會集氣搜救F-16飛官、全民同感哀傷之際，仍急著把失事事故牽扯到總預算審議，這不只是失言，更是失格。

許宇甄表示，總預算之所以卡關，根本原因不是「國會不審」，而是行政院帶頭違法，不肯依照已三讀通過、並經總統公布的法律編列法定支出，卻又要求立法院替它背書違法的預算。立法院身為立法機關，職責是監督政府依法行政，怎麼可能陪行政院一起審一份明知違法、明知缺項的總預算？

許宇甄強調，問題的核心非常清楚：不是在野不審，而是行政院不補。在野黨立委早已一再公開表達，只要行政院回到法治軌道，依法補編立法院2025年三讀通過並已公告生效的軍人加薪及軍警退休費用，並依照慣例編足、如期撥付地方補助款，立法院隨時可以啟動審查，絕無拖延空間。

許宇甄抨擊。遺憾的是，在野言者諄諄，行政院卻聽者藐藐，卓榮泰寧可對外開記者會噴口水、對內硬拗法定義務，也不願把預算缺口補齊，還反過來指責國會，這種把責任外包、把法律當可有可無的傲慢，才是預算卡關真正的元兇。

許宇甄呼籲，當全國人民此刻正為失聯飛官集氣祈福，行政院卻在此時消費悲劇、蹭熱度，硬把飛安事故栽到「沒審總預算」上，這種操作不但冷血，更是在轉移焦點。現在最重要的是全力搜救、全力支持第一線，不容任何人當作政治操弄，更何況，外界早已質疑防撞系統、飛官防寒衣等關鍵裝備配發與管理進度，F-16妥善率問題也屢遭點名，行政院應督促國防部徹底檢討、對症下藥，而不是先找總預算當遮羞布。

