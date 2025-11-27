卓揆提財劃法覆議「買醬油的錢不能買醋」 藍揚言否決

行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰昨針對立院本月十四日修正的財政收支劃分法提出覆議案，他引用故總統蔣經國和立法院長韓國瑜都說過的「買醬油的錢不能拿去買醋」，被解讀有向韓及國民黨喊話之意，要國會記取錯誤；卓揆說，若國會能對政院版財劃法達成共識，行政院將詳列相關試算結果。

國民黨立院黨團已揚言「讓你踢鐵板」，將否決覆議，書記長羅智強說，不排斥任何財劃法檢討或修正討論，但政院應尊重立院三讀通過版本，讓新版財劃法實施半年或一年後再檢討成效；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，藍白對於搞出什麼紕漏還不清楚，若不同意讓閣揆說明窒礙難行之處，就是無意讓法案健全實施。

廣告 廣告

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源，日前再修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、保障各縣市計畫型補助；行政院會昨通過覆議案，質疑修法影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，且超過當年度舉債上限，阻礙中央施政。這已是卓內閣第八度提出覆議。

卓榮泰說，覆議是憲政機關賦予行政院的權力與責任，且每次覆議都是被動的；他說，國會一年當中連修三次財劃法，錯誤愈來愈大，窒礙難行程度也愈發嚴重，影響法律安定性和施政穩定性，及中央地方合作關係，也從未詳細計算、與政院溝通，「取快卻錯誤百出」。他說，提出可長可久且長治久安的財劃法才是唯一之道。

卓揆說，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」，把國家的歲計賸餘和歲入，大幅往地方政府統籌稅款分配，且嚴重限縮中央政府財源和財政調節能力，就是把所有錢拿去買醋，中央才要借錢買醬油，藉此比喻舉債。

此外，為求政院版財劃法順利審查，卓榮泰上周拜會韓國瑜，但政院版本仍被立法院暫緩列案。卓榮泰表示，「韓院長對很多事情都非常理解，但到了黨團，都無法解決，這是遺憾的」；此外，部分在野立委雖肯定政院版財劃法，「但黨的意思卻決定了他們行為」。

【看原文連結】

更多udn報導

怪錯竹棚鷹架？香港大火延燒多棟 網：關鍵在它

台大資工男程式寫到怕 過來人指出路：每天工作1小時

老闆是李多慧！待遇福利出爐 網：沒薪水沒關係

劉德華三餐菜色曝光 唯獨這項禁忌品不碰