卓揆提「台灣101」惹議 郭正亮批「矯情」爆綠憂蔣萬安選總統
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，總統賴清德發文感謝幕後英雄，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰則以「台灣101」稱呼。前立委郭正亮直呼，民進黨連這種事都要跟台北市長蔣萬安計較，並透露，民進黨十分擔心蔣萬安參選總統。
對於卓榮泰和蕭美琴提「台灣101」，郭正亮今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，「這個叫做矯情啦！明明就叫台北101，名稱就是台北101」，這是一個很平常的事件，偏偏賴清德、蕭美琴、卓榮泰，有兩個人去凸顯「台灣」，賴清德故意不提，「好像講台北是莫大恥辱一樣」。
郭正亮直呼，民進黨雞腸鳥肚的程度，已經有點不可思議了，要凸顯台灣有很多別的方法，連這也要跟蔣萬安計較，實在是太不可思議了，更別提民進黨台北市長候選人依舊難產。
郭正亮說，「我知道民進黨有一個內心最深的恐懼，他們擔心蔣萬安會選總統，而且不認為2026有人能夠打敗他。」他透露，自己有些朋友認為就是蔣萬安，他認為民進黨把蔣萬安列為最大對手。蔣萬安出席雙城論壇時，回應非常得體，表現良好，且也有不少政績，他以前對敏感議題會稍微迴避，但現在不會了，狀況越來越好，「我覺得民進黨是在防這個，民進黨如果認為你2028不會選，不可能用這麼高的規格來對待你，我認為一定是列入2028的挑戰才會這樣來伺候你。」
延伸閱讀
美國對台關稅降至15%不疊加 賴清德親揭談判幕後細節
台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員
王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」
其他人也在看
讚蔣萬安有政治天分 徐巧芯憶他雙城論壇「8分鐘演講不看稿」
台北市長蔣萬安力拚連任，不過綠營尚未確認人選，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、台北101董事長賈永婕都被點名。國民黨立委徐巧芯認為，不論綠營派誰參選台北市長，蔣萬安都不會輕敵，因為他對任何事情都傾注全力，展現政治人物的天分。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 3則留言
台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日上午成功徒手攀爬台北101，不過副總統蕭美琴和行政院長卓榮泰，社群發文卻改為「台灣101」，引發爭議。台北市長蔣萬安今（27）日回應「卓榮泰說台灣101？那我是台灣市的市長嗎？」結果卻遭民進黨台北市議員許淑華批評，「首都市長卻只忙著政治口水，到底格局在哪裡？」國民黨徐巧芯則反酸，今年這個議員選舉的時候要參加「台灣市議員」選舉，不要不小心選到「台北市議員」了喔！中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
卓揆台灣101說惹議 卡神轟「敗票大草包」：不搞意識形態很難？
美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分鐘，成功登頂508公尺塔尖，引發國際關注，但行政院長卓榮泰在臉書發文提到「台灣101」而引發爭議。對此，「卡神」楊蕙如怒轟，自己早就說過卓榮泰是讓綠營敗票的大草包，什麼是「台灣101」？台北市要不要直接改名「台灣市」？「不要整天搞意識形態，有這麼困難嗎」。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
讚蔣萬安一語戳破民進黨荒謬表演 藍青年：不該把每件好事變政治口水
美國攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登頂台北101大樓，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰發文卻稱「台灣101」引發爭議，台北市長蔣萬安今（27）日對此表示，「所以我是台灣市的市長嗎？」國民黨松山信義區擬參選人滿志剛認為，蔣一語戳破民進黨荒謬的表演，並強調有格局的執政黨，不該把每件好事都變成政治口水。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
卓榮泰喊「台灣101」延燒 蔣萬安放冷箭：我是台灣市長？
美國攀岩傳奇霍諾德25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時91分鐘成功登頂，不過，行政院長卓榮泰卻在發文祝賀時稱「台灣101」，引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今（27日）回應，「所以我是台灣市的市長嗎？」鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 4則留言
台灣101惹議 她致敬蔣萬安名言：乾脆叫「民主進步101」
綠營在慶賀霍諾德攀登台北101文中改稱「台灣101」，台北市長蔣萬安回應「所以我是台灣市的市長嗎？」他還曾用「民主進步101」反諷。國民黨前發言人李明璇直言，民進黨很清楚寫出台北101等於承認北市府功勞，等於讓蔣萬安被看見，是一種見不得別人好的心態。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安酸：所以我是台灣市的市長？
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時91分鐘登頂，完成這項「不可能的任務」，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰發文祝賀時稱「台灣101」，引發藍營不滿。對此，台北市長蔣萬安今（27）日也開酸，「所以我是台灣市的市長嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 440則留言
回饋佛陀故鄉 愛與教育同行
佛陀誕生地 尼泊爾藍毘尼，長期面臨教育資源不足的挑戰。慈濟推動回饋佛鄉計畫，從教育扎根，陪伴孩子建立生活規範，同時培育在地師資，為當地孩子與社區，逐步累積改變未來的力量。慈濟雪隆分會副執行長 ...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【有影】親身體驗愛媛魅力 愛媛縣觀光物產推廣「最愛媛展」登場！
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／台北採訪報導 為推廣日本愛媛縣的觀光與地方特色，愛媛縣政府宣布將於1月24日至2月22日在台灣多地舉辦「最愛媛展」，今年已邁入第三年。活動以「親身體驗愛媛魅力」為核心，主會場設於台中清水服務區，並同步在TSUTAYA（桃園店、竹北樹海店、松山店、高雄大立店）及Mia C’bon（林口店）等全台共7個據點展開...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
避之唯恐不及？命理師點名4星座 買凶宅有望發財
避之唯恐不及？命理師點名4星座 買凶宅有望發財EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
綠助理嗆「造神蔣萬安會被打臉」 粉專批：民進黨就是心胸狹隘
攀岩好手霍諾德25日成功攀登台北101引發國際關注，其中101董座賈永婕跟官方轉播單位Netflix都特別感謝台北市政府，賈永婕更是親自到台北市長蔣萬安臉書底下致謝，但民進黨立委柯建銘的助理周軒卻嗆，「台北市府沒有101股份，幫蔣萬安造神只會被打臉」。此話，遭到粉專搬出多項證據打臉，並狠酸，「真正心胸狹隘的就是民進黨」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
皮古拉直落二淘汰衛冕冠軍基斯 闖進澳網女單8強
（中央社墨爾本26日綜合外電報導）美國網球女將皮古拉（Jessica Pegula）今天淘汰衛冕冠軍兼同胞好友基斯（Madison Keys），第4度挺進澳洲公開賽女單8強。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓電商龍頭酷澎個資外洩案影響3370萬用戶 臨時代表傳喚未到恐遭警逮捕
根據韓媒《韓聯社》報導，從酷澎事發後的自主調查報告指出，這起大規模個資外洩案是因為一名中國籍前員工竊取公司內部安全金鑰，非法存取多達3300萬個用戶資料，但實際上只保存到約3000個帳戶個資。不過南韓警方今日公開調查結果，透過電子設備進行分析後，確定有約3370萬個...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
高市談台灣有事：若美軍遇襲日本袖手旁觀 美日同盟恐「即刻崩潰」
日本首相高市早苗26日表示，如果在台海危機中，美軍遭到攻擊而日本卻未作出回應，將危及日本與美國至關重要的安全同盟。 日經亞洲（Nikkei Asia）報導，在談及日美可能聯手自上報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
美攀岩選手登上101大樓「讓世界看見台灣」 財長證實政府「零出資」
40歲美國自由攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日在「無安全設備」狀態下，完成挑戰徒手攀登台北101大樓。財政部長莊翠雲今天坦言，她昨天也緊盯直播，並表示，所有活動財政部和101大樓都沒花任何預算，101公司只提供場地及協助居中協調。太報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
中小企業聯輔基金會爆藏性剝削犯
記者康子仁∕台北報導 國民黨立委王鴻薇和羅智強二十六日召開記者會，質疑財團法人台灣中…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從悄悄變喘到急性插管僅數小時 醫師解析新一代長效型強心劑臨床定位
【健康醫療網／記者林則澄報導】心臟衰竭是長者的疾病？也許這是民眾的直覺印象！亞東醫院近日通過美國心臟協會認證，成為全亞洲第一間獲認證的「全方位心衰竭中心」，長期以來也累積豐富的心衰竭臨床照護經驗。根據其院內數據統計台灣近年因心衰竭住院的個案數持續上升，且不少人其實在症狀不明顯的階段就已悄悄出現警訊。他提醒，該病常見警訊大致可用「喘、腫、累」劃分，急性惡化的速度可能比民眾想像更快，及早就醫才是關鍵。 發病年齡有性別差異 男性較早、女性較晚 許多研究與臨床觀察提到，男性心臟衰竭發病年齡多在45歲以上，女性則多在55歲以上，平均年齡約為60歲，多數患者同時合併三高等慢性病。亞東醫院心臟內科主治醫師黃繼正以流行病學與健保資料庫分析，該病目前在台灣一年估計有超過12萬住院人次，盛行率約為1.4%，因人口老化影響，未來10年盛行率可能再增加。 「喘、腫、累」是關鍵 恐幾小時內變嚴重 黃繼正醫師表示，心臟衰竭常見症狀可用「喘、腫、累」作為口訣，且急慢性惡化的速度差異很大，其中慢性心臟衰竭多屬於微血管受損類型，常不會立刻察覺自己生病，可能幾天後才有症狀，而氣溫變化、重症感染等則皆可能誘發急性惡化，可能健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈永婕被點名代表綠營選台北市長！作家：絕對是奇兵
2026年台北市長選戰國民黨籍現任市長蔣萬安將拚連任，民進黨人選卻遲未出爐。美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)徒手攀爬台北101外牆成功登頂後，台北101董事長賈永婕聲名大噪，作家「漂浪島嶼」點名賈永婕參選台北市長，稱「101人氣王絕對是奇兵」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
《冠軍之路》登臺灣紀錄片影史票房亞軍！資深球評曝幕後：每個球員提到家人都落淚
《冠軍之路》上映三周票房來到7054萬，成為臺灣紀錄片影史票房第二名，片中的棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠，日前出席映後座談與導演龍男‧以撒克‧凡亞思對談，不只分享許多紀錄片訪問內幕，更爆料每次的訪談只要提到家人，幾乎每一個球員都會落淚。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈永婕深夜求援細節曝光！被質疑「多會蹭」 蔣萬安回應101攀登支援始末
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導美國自由攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）前（25）日徒手成功登頂台北101，不僅讓台灣再度登上國際舞台，蔣萬安當日...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2則留言