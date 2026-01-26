卓揆提「台灣101」惹議 郭正亮批「矯情」爆綠憂蔣萬安選總統

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，總統賴清德發文感謝幕後英雄，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰則以「台灣101」稱呼。前立委郭正亮直呼，民進黨連這種事都要跟台北市長蔣萬安計較，並透露，民進黨十分擔心蔣萬安參選總統。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

對於卓榮泰和蕭美琴提「台灣101」，郭正亮今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，「這個叫做矯情啦！明明就叫台北101，名稱就是台北101」，這是一個很平常的事件，偏偏賴清德、蕭美琴、卓榮泰，有兩個人去凸顯「台灣」，賴清德故意不提，「好像講台北是莫大恥辱一樣」。

霍諾德成功徒手攻頂台北101。（圖／Netflix提供）

郭正亮直呼，民進黨雞腸鳥肚的程度，已經有點不可思議了，要凸顯台灣有很多別的方法，連這也要跟蔣萬安計較，實在是太不可思議了，更別提民進黨台北市長候選人依舊難產。

郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮說，「我知道民進黨有一個內心最深的恐懼，他們擔心蔣萬安會選總統，而且不認為2026有人能夠打敗他。」他透露，自己有些朋友認為就是蔣萬安，他認為民進黨把蔣萬安列為最大對手。蔣萬安出席雙城論壇時，回應非常得體，表現良好，且也有不少政績，他以前對敏感議題會稍微迴避，但現在不會了，狀況越來越好，「我覺得民進黨是在防這個，民進黨如果認為你2028不會選，不可能用這麼高的規格來對待你，我認為一定是列入2028的挑戰才會這樣來伺候你。」

