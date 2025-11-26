卓揆提「白吃的早餐」 吳東亮盼朝野好好談

▲吳東亮先說一句，「巧婦難為無米之炊」，認為推動任何政策都是需要經費，並也認為卓揆在致詞有表達這樣的擔憂。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 一年一度的工商早餐會今（26）日召開，由行政院長卓榮泰及各閣員出席。工商協進會理事長吳東亮會後表示，企業界這次提出47項提案各100項具體建議，多數都有得到政府回應。針對中央與地方在總預算、《財政收支劃分法》隔閡，他也期待朝野可以好好坐下來談，協商出合理作法。



對於卓榮泰致詞提到，如果明年度預算及院版《財劃法》未通過，恐怕工商早餐會中的許多政策承諾都無法執行，等於自己「白吃一頓早餐」。



吳東亮先說一句，「巧婦難為無米之炊」，認為推動任何政策都是需要經費，並也認為卓揆在致詞有表達這樣的擔憂。



不過從工商協進會立場，地方財政劃分重視是一個長期結構性問題，以及監督政府預算本來就是在野黨要做的，呼籲立法院長韓國瑜跟立法院可以大家好好坐下來，協商出一個修法、預算併行的作法，強調台灣沒有太多內耗的空間。



對於明年經濟表現，他表示，還是審慎樂觀，認為AI還是有相當大的推升力道，但也提醒應留意國內傳產表現，避免出現M型化發展。



另外，針對產業提出47項提案，政府有哪些未能全盤接受。工商協進會提到，包括降低金融業營業稅、取消印花稅等，財政部並未點頭。吳東亮也說，財政部相較於其他部會確實比較保守，希望可以有更好的想法。



而針對能源部分，會員在意見有提出再生能源法規要有一致化，劍指先前立法院通過的光電環評規定加嚴做法，以及加速推動小型核能裝置（SMR）。

對此，吳東亮表示，總統賴清德近期也表達對於SMR持開放態度，再加上台電也針對核二、核三進行重啟評估，「我想這個都是對的方向」，認為台灣電力應該要朝向多元發展，認為政府態度調整絕對是好事。



至於再生能源狀況，工商協進會表示，經濟部、環境部均表示，地方自治權仍然會保留；針對加嚴部分，環境部也提出，地方加嚴須要報名中央審查，現在目前已經有高雄還有台中兩個案子退回重審，並且會設定合理緩衝期，希望藉此達到中央統一的標準，以免讓企業在無所適從。

