卓揆提「財劃法」覆議！ 蔣嗆「勿蓋牌」造成行政立法對立
朝野再為財劃法開戰！行政院長卓榮泰怒轟，立院三讀的再修版財劃法，極端矛盾不合理！因此要提出任內第八次的覆議案，國民黨團已經表態，只要覆議就是否決。只不過讓地方政府無法接受的，是政院版財劃法連試算的金額都沒有，對此台北市長蔣萬安也批評，不知道行政院是算不出來試算金額，還是有數字卻蓋牌。
即便七次覆議吞七敗，卓榮泰依舊要對再修版財劃法，提出任內第八次覆議案。
台北市長蔣萬安vs.行政院長卓榮泰：「極端矛盾，不合理的財劃法，我們必須提出覆議案，只會造成行政立法，更加的對立，行政院每一次提出覆議，都是被動的，院版的財劃法可以讓國民的生活品質更均勻。（你總是要有試算的數字，各地方政府看到，依照你的版本，可以分到多少的金額，只要大家接受了這樣的原則，認清楚這樣的公式，我們就可以把試算的結果數字詳列出來，不知道是行政院算不出來，還是行政院有數字卻不願意公布而蓋牌。）」
中央地方開戰財劃，卓揆立場是再修版財劃法，將讓中央被迫違法，但地方首長無法接受沒有數字這種說法。
新北市長侯友宜：「財政部有責任，把這個試算的金額，告訴大家，讓全民來做檢驗。」
台中市長盧秀燕：「地方政府要上繳，這麼多的預算給中央，我們也希望能夠，適當的分回補助回來，地方有事中央就會有事。」
地方父母官殷殷期盼，福利建設能不被阻攔，但中央首長也想，讓國家實力能更堅強。
行政院長卓榮泰：「請立法院各位委員先進，能夠記取上次，錯誤的教訓，不要錯上再加錯，買醬油的錢不能拿去買醋，買醋的錢也不能拿去買醬油，這段話大家都記得，是誰講過的，韓院長對很多事情，都非常理解，但是到了黨團，都無法解決。」
卓揆提覆議立場堅決，但國民黨團也揚言，只要覆議來就是否決，朝野雙方各持己見，在試算表出來之前，僵局恐怕難以化解。
