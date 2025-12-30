卓揆揭兩項施政重點 預告明年加開經發會

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

行政院今日上午召開經濟發展委員會「均衡台灣分組」第二次顧問會議，行政院長卓榮泰指出，今年經濟成長率、人均GDP、失業率及消費者物價指數，已達到政府訂下的「二上一下一平穩」目標，政府新的施政重點有2項，促進區域均衡發展的供水治理計畫行動方案，及少子女化政策推動，並預告將在明年1月再舉行經發會，將意見融入未來施政目標。

卓榮泰致詞時表示，此次均衡台灣組會議將報告「六大區域產業及生活圈」執行狀況，以及布建產業發展所需人力跟人才；針對未來新的發展趨勢，以及政府新的施政重點，將提出兩項計畫，包括促進區域均衡發展的供水治理計畫行動方案，讓全台灣水資源合理均勻分配，另因應少子女化的國安問題，也會說政策推動的情形。

卓榮泰指出，去年政府就提出「二上一下一平穩」目標，就是去年的未來4年，要把經濟成長率平均保持在3％以上，而且人均GDP要達到4萬美金，「一下」就是我們的失業率要穩定保持在3.5％以下，「一平穩」是我們CPI（消費者物價指數）要保持在2％以下的平穩。

卓榮泰提到，今年經濟成長率比預期好，各家預測跟主計總處評估應達7.37％，數字相當高，感謝國人與產業界共同努力；人均GDP會達到3萬8748美元，明年再努力達到4萬美金目標，而失業率穩定保持在3.3％左右，CPI也大概在1.6％跟1.7％間，所以政府已階段性再次達到「二上一下一平穩」目標。

卓榮泰說，在這個基礎下，如何讓全臺灣更均衡發展，把所有經濟果實跟全民能夠更公平分享，政府希望透過經濟創新組、包容成長組及均衡台灣組的3場顧問會議，匯集所有意見，並於明年1月再舉行經濟發展委員會，把3場顧問會議的主要決議跟建議，融入未來施政目標。

卓榮泰強調，經發會一直是政府最大的經濟政策的討論平臺，顧問會議是跟民間社會、產業界以及各位經濟界領袖的一個固定討論平台，透過這樣的平台會讓國家未來的施政目標更為清楚，進步的腳步也應該會更快，感謝顧們今天出席，期盼能聆聽各位意見，讓會議有豐富成果。

