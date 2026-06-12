卓揆支持新營糖廠土地活化 台南區域均衡發展

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行政院長卓榮泰登上頂樓，視察新營糖廠土地活化規劃。（記者翁聖權攝）

（另開新視窗）

記者翁聖權／新營報導

行政院長卓榮泰視察後壁花創園區後，轉往新營糖廠聽取台南市經發局提出的地方創生「溪北糖鐵廊帶振興前導計畫」簡報。他強調這是台南溪北溪南均衡發展的重要工程，行政院支持糖廠都更開發、鐵鐵廊帶創生，同意由交通部補助糖鐵規劃費一千五百萬元。

卓榮泰表示，他視察後壁花創園區與新營糖廠活化規劃，看見蘭花的美麗，也看糖廠的甜蜜，覺得自己像隻蝴蝶一樣來趟幸福之旅。台南新營糖廠廠區土地活化，已啟動都市計畫變更，台南市經發局也提出地方創生「溪北糖鐵廊帶振興前導計畫」，以糖鐵串聯帶動地方發展。中央將會緊盯這項計畫，希望市府和台糖做好廠區的招商開發，引進民間資源。

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他說，賴總統希望台灣北中南可以均衡發展，支持區域均衡才能活絡地方，台南不先均衡，如何均衡台灣？台南是大南方新矽谷重要基地，有沙崙綠能園區、六甲到柳營的機器人產業，但國家和城市不能只有科技業，不能在發展科技時，掩蓋掉地方傳統特色，否則對歷史交代不過去，像新營糖廠的活化利用應在既有在地特色發展在地經濟，給一個觀光主題才能走向國際。

卓榮泰指出，新營糖廠廿九點九五公頃，擁有糖業文化資產、廣闊空間及五分車，其中十五公里五分車路廊的先期規劃費一千五百萬元，由中央支應沒問題，這是重要工程，未來將形成新的觀光廊帶。新營糖廠未來串聯後壁、鹽水、柳營五分車，形成新的觀光廊帶，廠區招商開發提供親子活動、新創基地、長者休憩園區的活化利用，台南溪北地區未來的發展值得期待。